Après les Prime Day, Amazon lance ses Ventes Flash de Printemps. Ces lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mars, Amazon propose des promotions réservées aux membres Prime sur une sélection d’articles. Comme d’habitude, Numerama est là pour vous présenter les meilleurs bons plans informatique et multimédia à ne pas manquer.

Plusieurs fois par an, Amazon lance des offres promotionnelles réservées à ses abonnés. Cette semaine, ce sont les Ventes Flash de Printemps. Vous avez trois jours pour faire le plein de bonnes affaires sur les rayons informatiques et multimédia de la marketplace. Pour ne pas vous perdre, suivez le guide.

Les meilleures promos d’Amazon à l’occasion des Ventes Flash de Printemps

TV Samsung QLED QE50Q64B

Google Pixel 7

JBL Extreme 2

Des Ampoules Philips Hue

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2S

La télé Samsung QE50Q64B QLED à 599 € au lieu de 749 €

Vous pouvez profiter des offres flash de printemps pour passer à la 4K. Ce téléviseur Samsung, doté d’un écran QLED de 50 pouces avec l’affichage en Ultra Haute Definition, passe en dessous des 600 €, au lieu des 749 € qu’il coûte habituellement. Avec son épaisseur de seulement 26 mm, il s’intègrera parfaitement dans votre intérieur.

La télé Samsung QLED 50 pouces est à 599 € pendant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon

Sorti en 2022, le téléviseur de Samsung est compatible HDR 10+. Son processeur intègre une IA pour un traitement de l’image et du son optimaux, peu importe la source. La technologie QLED, propre à Samsung, garantit une image lumineuse tout en gérant admirablement bien le contraste avec des teintes naturelles et réalistes. La fonction Multi View vous permet de diviser votre écran et d’afficher des contenus différents simultanément. Le Samsung QE50Q64B n’est peut-être pas le meilleur téléviseur 4K. Cependant, il offre un rapport qualité prix non négligeable, surtout avec une remise de 150 €.

Google Pixel 7 à 528 € au lieu de 649 €

Le Pixel 7 est le dernier-né de la gamme de smartphones Google. Sorti en octobre 2022, il se positionne comme un téléphone haut de gamme avec un prix franchement raisonnable faisant de ce modèle une bonne alternative aux modèles plus premium.

Le Google Pixel 7 profite des Ventes Flash de Printemps Amazon // Source : montage Numerama

👉 Retrouvez notre test du Pixel 7

Doté d’un écran OLED de 6,3 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et compatible HDR 10+, les joueuses et les joueurs pourront faire tourner les jeux sans problème. Animé par une puce Tensor G2, la navigation dans le téléphone est fluide et la prise en main très agréable, notamment grâce à son poids léger de 200 g. L’autonomie est plutôt bonne puisque le téléphone tient une journée complète à distance d’une batterie externe. Ce qui distingue les Pixel de ses concurrents reste la qualité de ses photos. Le module intégré dans un bandeau au dos de l’appareil s’équipe de deux capteurs de 50 mégapixels avec un objectif grand-angle capables de prendre des clichés nets de jour comme de nuit.

JBL Extreme 2 à 149 € au lieu de 199 €

La JBL Extreme 2 est une enceinte portable habituellement vendue presque 200 €. Robuste, elle se transporte facilement grâce aux crochets permettant d’y attacher une sangle. Avec un poids de 2,4 kilos et une largeur de 30 cm, la Extreme 2 est plutôt volumineuse. Certifiée IP7, l’enceinte résiste aux éclaboussures ainsi qu’à une courte immersion dans l’eau.

Promotion sur la JBL Extreme 2 // Source : montage Numerama

Les commandes sont intuitives et vous pourrez vite écouter vos musiques préférées sans passer par des réglages préliminaires. Le son est ample et l’enceinte est capable d’envoyer du son à fort volume avec, cependant, une petite perte en précision quand on met le son à fond. À écoute normale, la JBL Extreme 2 promet une vingtaine d’heures. Comptez entre 5 et 10 heures d’écoute en poussant les capacités sonores à fond.

Philips Hue en promotion pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon

Pour toutes celles et ceux souhaitant se lancer dans la domotique, rien de mieux que les ampoules connectées. La gamme Philips Hue est une référence en la matière. Bien que simple d’utilisation et performantes, les ampoules restent assez onéreuses et les promotions sur ces produits sont toujours les bienvenues.

Le Kit de démarrage Philips Hue à 113 € au lieu de 149 €

Commercialisé à presque 150 €, retrouvez le kit de démarrage Philips Hue à 113 € pour les Ventes Flash de Printemps Amazon.

Le Kit de démarrage Phillips Hue en promotion // Source : montage Numerama

Ce kit comprend :

un pont de connexion Hue ;

2 ampoules connectées E27 ;

un Smart Button Hue.

Les ampoules LED délivrent une puissance correspondant à 75 W, mais en consomment beaucoup moins. Une fois qu’elles sont connectées via le pont de connexion fourni, vous accédez aux réglages via l’application pour paramétrer la chaleur et la luminosité de l’éclairage. Les ampoules sont compatibles avec les assistants Alexa, Google Assistant et Apple Homekit, permettant un contrôle de vos luminaires par simple commande vocale. Le Smart Button, quant à lui, a plus le rôle d’un interrupteur portable, pour vous permettre d’allumer ou d’éteindre vos ampoules où que vous soyez dans votre intérieur.

Le lot de 4 ampoules à 149 € au lieu de 199 €

Le lot de 4 ampoules se trouvent habituellement à 199 €. Amazon les propose avec une réduction de 50 € pendant les Ventes Flash de Printemps.

Promotion sur les ampoules connectées Philips Hue // Source : montage Numerama

Les ampoules White and Color Ambiance Philips Hue sont compatibles Bluetooth et fonctionnent avec Alexa, Google Assistant et Apple. Ce sont des ampoules LED E27 délivrant une luminosité de 800 lumens, correspondant à une puissance de 60 W, mais n’en consommant que 6,5. Vous pouvez choisir de régler la chaleur de la lumière afin de créer des ambiances lumineuses propices au travail, ou au contraire tamiser la lumière pour une soirée cinéma. Prévoir en revanche l’achat d’un pont de connexion indispensable pour connecter vos ampoules.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2S à 239 € au lieu de 299 €

Le plus abordable des aspirateurs robot de la marque Xiaomi est encore moins cher durant les promotions de printemps d’Amazon. Il passe de 299 € à 239 €. Bien moins cher que les fameux Roborock réputés pour leurs performances, l’aspirateur robot Xiaomi vaut-il vraiment le coup ? Et bien oui !

Promotion sur l’aspirateur robot de Xiaomi déjà très abordable

Doté d’un bac 2-en-1, il aspirera aussi bien vos sols qu’il les lavera. Avec son détecteur d’obstacle, il contournera meubles et canapés en plus de planifier un nettoyage efficace. Il dispose en tout de quatre modes d’aspiration avec une puissance atteignant les 2 200 Pa. L’interface de l’application demande un petit temps d’adaptation, mais permet de contrôler à distance votre aspirateur. Il manque un peu de précision avec parfois quelques poussières qui lui échappent, mais il présente un rapport qualité prix très intéressant, surtout si vous souhaitez vous lancer dans le ménage connecté.

Comment bénéficier des promotions d’Amazon ?

Pour pouvoir prétendre aux remises proposées par Amazon, il faut être abonné Prime. Pour 6,90 €/mois, ou 69,90 €/an, accéder à Amazon Prime. En plus de profiter des réductions saisonnières lancées par Amazon, l’abonnement vous donne accès à un large panel de services dont l’accès à Prime Vidéo. Le service de vidéo à la demande a récemment diffusé la tant attendue série The Last of Us et permet l’adhésion au Pass Warner.

Combien de temps dure les Ventes Flash de Printemps Amazon ?

Les Ventes Flash de Printemps d’Amazon débutent le 27 mars 2023 à 18 heures et s’achèveront le 29 mars à minuit. En tout, vous disposez d’un peu plus de 48 heures pour profiter de remises très intéressantes.

