Alors que la série The Last of Us se termine bientôt, Sony prépare l’après en dévoilant les détails techniques de la version PC du jeu vidéo The Last of Us Part I. La sortie est prévue pour le 28 mars.

La première saison de la série The Last of Us se termine le lundi 13 mars avec la diffusion du neuvième et dernier épisode. Pour beaucoup, il y a un manque qui va se créer. Mais Sony a pensé à tout : le 28 mars, on pourra (re)découvrir le road trip d’Ellie et Joel sur PC, avec la sortie de The Last of Us Part I (déjà disponible sur PlayStation 5). Il s’agit du remake du jeu culte, datant de 2013.

Dans un communiqué publié sur le PlayStation Blog le 9 mars, la firme nippone a dévoilé les détails techniques de ce portage très attendu (The Last of Us n’est jamais sorti sur PC). Elle répond notamment à une question essentielle : est-ce que ma configuration me permettra de jouer à The Last of Us Part I dans les meilleures conditions ?

Prévoyez de la RAM et de l’espace de stockage pour jouer à TLOU sur PC

Sony fournit quatre configurations pour The Last of Us Part I. Et l’option la moins gourmande est déjà très exigeante : il faut prévoir un espace de stockage SSD capable d’accueillir un jeu qui pèse 100 Go, en plus des 16 Go de mémoire vive. En revanche, une vieille carte graphique de 2014 pourrait suffire pour jouer avec les paramètres graphiques les plus bas.

Les configurations minimale et recommandée pour The Last of Us Part I :

30 fps @ 720p 60 fps @ 1080p CPU Ryzen 5 1500X

i7-4770K Ryzen 5 3600Xi

i7-8700 GPU GTX 970 (4 Go)

1050 Ti (4 Go)

Radeon 470 (4 Go) RX 5800 XT (8 Go)

RX 6600 XT (8 Go)

RTX 2070 Super (8 Go)

RTX 3060 (8 Go) RAM 16 Go 16 Go OS Windows 10 Windows 10 Stockage 100 Go (SSD) 100 Go (SSD)

Bien entendu, plus votre PC sera puissant, plus vous pourrez profiter de l’incroyable direction artistique et de l’assise technique imaginées par Naughty Dog.

Les configurations performance et ultra pour The Last of Us Part I :

60 fps @ 1440p 60 fps @ 4K CPU Ryzen 5 5600X

i7-9700K Ryzen 9 5900X

i7-12600K GPU RX 6750XT

RTX 2080 Ti RX 7900XT

RTX 4080 RAM 32 Go 32 Go OS Windows 10 Windows 10 Stockage 100 Go (SSD) 100 Go (SSD)

The Last of Us Part I (UltraWide Display) // Source : Sony

La version PC de The Last of Us promet d’être la meilleure

Sony, qui propose de plus en plus de ses jeux PlayStation aux propriétaires d’un PC, tient à faire de cette version de The Last of Us la meilleure possible. En plus d’une optimisation cruciale pour garantir de bonnes conditions de jeu, elle proposera plusieurs technologies pensées pour améliorer le rendu visuel (exemple : le DLSS) ou le confort de jeu. Il sera ainsi possible de régler finement l’image en jouant sur la qualité des textures, des ombres, des reflets ou encore de l’occlusion ambiante. Par ailleurs, la prise en charge des formats d’image 21:9 Ultrawide et 32:9 Super Ultrawide est garantie.

Notons enfin que la version PC de The Last of Us Part I reprendra quelques spécificités du jeu disponible sur PS5 : le rendu audio 3D pour l’immersion sonore et la compatibilité avec la DualSense (à condition de la relier en filaire au PC).

