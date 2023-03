Apple devrait retirer l’interrupteur et les boutons de volume sur les futurs iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Un véritable bouleversement, qui pourrait entraîner un chamboulement pour l’industrie ?

Comme c’est le cas depuis plus de 16 ans, Apple devrait organiser cet automne une énorme conférence pour présenter les iPhone qui succèderont à l’iPhone 14. Les rumeurs et les fuites sont déjà nombreuses, et nous permettent d’avoir un aperçu des différents iPhones, de leurs designs à leurs fiches techniques.

Si la plupart des nouveautés attendues sont classique, le retrait des boutons mécaniques, qui seraient remplacés par de faux boutons tactiles, est peut-être la nouveauté qui intrigue le plus. Un premier visuel 3D de l’iPhone 15 Pro, dévoilé par ShrimpApplePro le 20 mars 2023, permet en tout cas de mettre en image cette rumeur. Ici, ce sont les deux boutons de volumes habituels qui seraient remplacés par un seul et unique bouton. En haut, l’interrupteur pour basculer en mode silencieux serait remplacé par un bouton poussoir.

Un visuel de l’iPhone 15, avec des boutons retravaillés // Source : ShrimpApplePro

Des retours haptiques plutôt que des clics ?

À en croire les fuites, ce nouveau bouton pour le volume serait doté d’une surface tactile, sur laquelle on pourrait éventuellement glisser vers le haut ou le bas pour contrôler le volume. Il est probable qu’Apple préfère au contrôle tactile des faux clics, avec des retours haptiques similaires à ceux des trackpad des Mac ou du bouton d’accueil de l’iPhone 7. Cette piste est la plus logique, à voir ce qu’Apple décide de faire. (Et Apple ne serait pas le premier, HTC l’a déjà fait en 2018 avec son U12+).

Les boutons du volume ne seraient pas les seuls concernés. Selon 9to5mac, l’interrupteur qui permet à l’iPhone de passer en mode silencieux devrait aussi céder sa place à un simple bouton, sur lequel il suffirait d’appuyer pour mettre en silencieux le smartphone. Une première en 16 ans d’iPhone, alors que cet interrupteur est un des points différenciateurs du smartphone d’Apple. Seul OnePlus l’a copié pendant plusieurs années, avant aussi d’y renoncer.

Ces boutons seront-ils reprogrammables ? Avec l’Apple Watch Ultra, Apple a ajouté un « bouton Action » personnalisable par son utilisateur. D’ici l’annonce des iPhone 15, il devrait y avoir de nombreuses rumeurs à ce sujet.

Un changement inévitable ?

Si on pouvait penser que cette transformation concernerait tous les modèles, ça ne devrait pas être le cas. À la vue des images partagées par ShrimpApplePro, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus ne devraient pas bénéficier de ces nouvelles touches.

Au contraire, les boutons de volume et l’interrupteur classique devraient être conservés sur ces modèles, qui pourraient figurer parmi les derniers smartphones d’Apple à bénéficier de ce style de boutons, né avec le premier iPhone en 2007.

Visuel de l’iPhone 15, avec les boutons habituels // Source : ShrimpApplePro

Il faut dire que les innovations des modèles Pro et Max ont souvent tendance à se retrouver sur les modèles de base et Plus des années suivantes. Une tendance vers l’innovation et la modernité pour Apple ? Peut-être. Mais il ne faut pas oublier que la suppression de ces boutons représente aussi un avantage économique pour la marque, qui réduit par cette manœuvre le risque de panne des iPhone, souvent envoyés au SAV à cause de leurs boutons mécaniques.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.