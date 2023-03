[Deal du jour] Le 980 Pro est un SSD performant, idéal pour ajouter du stockage à votre PlayStation 5, booster légèrement ses performances, ou réduire les temps de chargement. Le modèle 1 To, avec son dissipateur thermique intégré, est en ce moment en promotion sur Amazon.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD Interne de Samsung ?

Amazon propose une réduction sur le SSD interne 980 Pro de Samsung. Le modèle 1 To avec dissipateur thermique est en général vendu autour de 130 €. Il est en ce moment proposé au prix de 118,10 €.

C’est quoi, ce SSD interne 1 To de Samsung ?

Le 980 Pro est un SSD pour PC, compatible avec la PlayStation 5. Ses performances sont en effet parfaitement adaptées à la console de Sony, avec une interface PCIe 4.0 qui offre des débits jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et plus de 5 000 Mo/s en écriture. La vitesse des transferts et des téléchargements des jeux sera augmentée, y compris avec les fichiers les plus volumineux. En plus des performances légèrement revues à la hausse, le 980 Pro apporte du stockage supplémentaire, ce qui n’est pas du luxe au vu du poids des jeux triples A.

Si d’ailleurs, vous désirez une plus grande capacité de stockage, la version 2 To avec dissipateur thermique a baissé de prix depuis quelques semaines. Habituellement vendue autour de 250 €, elle est maintenant proposée au prix de 206,99 €.

Emplacement pour installer un SSD dans la PS5 // Source : Sony

Ce SSD Interne est-il une bonne affaire ?

À moins de 120 €, le 980 Pro est une très bonne affaire. La présence du dissipateur de chaleur, essentiel afin d’éviter la surchauffe du SSD, est un plus non négligeable. En plus de la PS5, ce SSD interne convient pour votre PC. Il augmentera les performances de ce dernier, avec des démarrages, chargements et transferts de fichiers améliorés. Les joueuses et les joueurs profiteront de jeux plus fluides.

Pour la PlayStation 5, veillez à bien installer la dernière version à jour du firmware avant d’installer votre SSD. Si vous avez des doutes sur la marche à suivre, notre tutoriel vous guidera dans l’installation.

