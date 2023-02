Twitter a annoncé des changements concernant la double authentification. Désormais, seuls les abonnés payants pourront passer par une vérification par SMS.

« Seuls les abonnés à Twitter Blue peuvent utiliser l’authentification à deux facteurs via SMS » : si vous êtes une utilisatrice ou un utilisateur lambda de Twitter, alors vous avez peut-être reçu cette notification. Le message est simple : il faudra donc payer pour protéger l’accès à son compte via son numéro de téléphone mobile — ce que confirme un communiqué publié le 15 février.

« Nous n’allons plus permettre d’utiliser la double authentification par SMS, sauf pour les comptes Twitter Blue », annonce Twitter. Si elle est activée sur votre compte normal, alors vous avez jusqu’au 19 mars 2023 — sans quoi vous perdrez l’accès à Twitter. « Quelques minutes suffisent à la supprimer », stipule l’entreprise, qui met en avant des « abus » par de « mauvaises personnes » pour justifier ce choix. On y voit surtout un moyen de gonfler les fonctionnalités de l’abonnement Twitter Blue à 8 € par mois (hors taxes) et de faire quelques économies (envoyer un SMS coûte un peu d’argent).

Comment protéger son compte Twitter quand on n’est pas membre Blue ?

Que celles et ceux qui ne sont pas prêts à enrichir Elon Musk avec un compte Blue se rassurent : il existe deux autres moyens de protéger son compte Twitter. Outre la double authentification par SMS, on peut choisir les options suivantes : faire appel à une application d’authentification (exemple : Google Authentificator) ou passer par une clé de sécurité.

« Nous encourageons les membres non-Twitter Blue à considérer l’utilisation d’une application d’authentification ou d’une clé de sécurité à la place. Ces méthodes requièrent d’être en possession physique de ladite méthode et constituent un excellent moyen d’assurer la sécurité de votre compte », explique Twitter. La firme précise que le fait de désactiver la double authentification par SMS ne supprimera pas automatiquement le numéro de téléphone enregistré dans votre compte.

Pour activer la double authentification dans Twitter, il faut se rendre dans les paramètres : Sécurité et accès au compte > Sécurité > Authentification à deux facteurs. Dans cet onglet, vous devez alors choisir l’une des méthodes proposées (à date, le SMS est toujours disponible, mais on ne vous le conseille plus) et suivre les instructions pour configurer.

On rappelle que la double authentification est essentielle pour s’assurer que personne ne soit en mesure de détourner votre compte à des fins malavisées. Pour un réseau social comme Twitter, il est essentiel de l’activer, qu’importe la méthode retenue.

