[Deal du Jour] Si vous souhaitez vous procurer un casque gaming afin d’améliorer votre expérience de jeu, ou pour compenser l’absence d’audio correct, le casque Arctis 7P+ est en promo. Il convient parfaitement pour jouer sur PS5, Xbox mais aussi sur PC et est confortable sur la durée.

C’est quoi, la promotion sur ce casque gaming de SteelSeries ?

Le casque gaming sans fil Arctis 7P+ est vendu 199,99 € sur le site officiel de SteelSeries. Boulanger le propose en ce moment au prix de 99,99 €.

C’est quoi, ce casque Arctis 7P+ pour PS5 ?

Le design de l’Arctis 7P+ est classique, mais va à l’essentiel. Son esthétique propre à la marque SteelSeries est estampillé gaming, mais reste tout de même sobre comparé à d’autres casques pour les jeux vidéo. Il aborde les couleurs de la PlayStation 5 pour se marier parfaitement avec la console de Sony. L’ergonomie et le confort sont au point, avec un double arceau en acier et aluminium et un bandeau en tissu ajustable. L’impression de solidité est clairement au rendez-vous et s’accompagne d’un parfait maintient. Le casque ne se fait pas ressentir une fois porté et tient bien sur la tête.

Les coussinets isolent malheureusement peu du bruit extérieur. Mais comme ce casque est pensé pour une utilisation sur PC ou console, vous ne serez à priori pas déranger par des bruits ambiants. Le micro fixé sur la tige flexible du casque est rétractable si vous n’en avez pas besoin. Le son du micro est correct et la voix est intelligible. Des options permettent d’améliorer le rendu de la voix, parfois peu naturel dans certains cas. Des options de réduction de bruit sont aussi présentes, mais peu efficaces. Des commandes et molettes sur les oreillettes vous permettent d’ajuster le volume du casque et du micro.

Est-ce que cette promotion sur ce casque gaming est intéressante ?

À moins de 100 €, c’est un prix qui commence à être intéressant pour un bon casque gaming utilisable sur PS5, ou même sur Nintendo Switch. L’Arctis 7P+ offre un son équilibré pour faire la part belle à l’immersion. Les basses sont profondes et impactantes quand il le faut, les médiums et aigus sont bien retranscrits et sonnent juste. L’application SteelSeries Engine propose un égaliseur afin de personnaliser l’audio à votre convenance, malheureusement présent uniquement pour une utilisation sur PC. Les joueuses et les joueurs PS5 profiteront tout de même du traitement audio 3D de la console, qui optimise le son du casque.

La connexion aux consoles s’effectue via un dongle USB-C et un adaptateur USB-A. Le casque possède aussi un port USB-C pour le recharger. Enfin, l’autonomie promise est d’environ 30 heures. La charge rapide fait gagner presque 3 heures d’autonomie en seulement 15 minutes de recharge.

