TikTok fournit une option pour changer de nom sur le réseau social. Voilà la marche à suivre.

Si vous n’assumez plus vraiment le pseudonyme TikTok que vous avez choisi quelques années auparavant, sachez qu’il est possible de l’actualiser. C’est une fonction que l’on retrouve d’ailleurs sur d’autres réseaux sociaux, comme Instagram et Snapchat. La manipulation n’est pas bien difficile, mais elle nécessite de se balader dans les réglages de l’application mobile.

Comment changer de pseudo sur TikTok ?

Lancez l’application TikTok sur votre smartphone ;

Cliquez sur l’icône « Profil » en bas à droite de l’écran ;

Quelques écrans à connaître. // Source : Capture d’écran

Cliquez ensuite sur le bouton « Modifier le profil » au centre ;

Allez à la ligne « Nom d’utilisateur » ;

Inscrivez le nouveau nom TikTok de votre choix ;

Validez avec le bouton rouge « Enregistrer »

Attention : vous ne pouvez pas inscrire n’importe quoi. Les noms déjà pris par d’autres ne peuvent pas être récupérés. Si vous utilisez un pseudo offensant, vous risquez de devoir le changer et de subir une sanction de TikTok. Vous ne pouvez pas non plus changer de pseudonyme trop souvent : ce n’est qu’une fois tous les 30 jours. Enfin, certains caractères ne sont pas gérés.

Autre élément à noter : si vous changez de pseudonyme, vous changez aussi le lien qui mène à votre profil, puisque celui-ci est basé sur votre nom. Cela signifie que vous devrez penser à actualiser l’adresse partout où vous la diffusez, sur votre site web, sur vos réseaux sociaux et ainsi de suite. Il existe d’autres astuces TikTok à connaître.

