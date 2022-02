L’application sociale Snapchat permet désormais de modifier son nom d’utilisateur. Voici comment faire.

Lancée en 2011, Snapchat est une application sociale qui permet d’échanger rapidement. Le hic ? Parmi les fonctionnalités proposées, il n’a jamais été possible de modifier son nom d’utilisateur. Une limite qui est désormais de l’histoire ancienne : on peut désormais, en ce début d’année 2022, changer son pseudonyme simplement depuis les paramètres — et sans rien payer.

Il s’agit bien évidemment d’une excellente nouvelle pour celles et ceux qui regretteraient leur nom choisi il y a maintenant plusieurs années. D’autant que, parfois, un pseudo reflète un état d’esprit d’un moment passé et il peut être difficile à assumer avec le temps. Auparavant, pour changer son identité sur Snapchat, il fallait… recréer un compte.

Comment changer son pseudo dans Snapchat ?

Pour changer son nom d’utilisateur dans Snapchat, il n’y a rien de sorcier. Il suffit de se rendre dans les paramètres de l’application :

Cliquez sur votre Bitmoji — icône normalement à votre effigie –, situé en haut à gauche ;

Cliquez sur l’engrenage situé en haut à droite ;

Changer de pseudo sur Snapchat, c’est facile. // Source : Capture d’écran

Cliquez sur « Nom d’utilisateur » ;

Choisir un nouveau nom ;

Validez (si le nom est bel et bien disponible).

Et voilà, vous avez changé de pseudo sur Snapchat. // Source : Capture d’écran

Vous recevrez directement une notification indiquant le changement immédiat du nom d’utilisateur.

Cette modification est limitée dans le temps. // Source : Capture d’écran

Deux limites au changement de nom sur Snapchat

Il y a deux points à garder en tête concernant cette fonctionnalité réclamée par la communauté :