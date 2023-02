[Deal du Jour] La marque sud- coréenne vient juste d’annoncer ses nouveaux smartphones haut de gamme. Prévus pour le 17 février prochain, les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra tourneront avec la puissante puce Snapdragon 8 Gen 2. Les performances seront à n’en pas douter au rendez-vous. Pour celles et ceux qui souhaitent être les premiers à en faire l’expérience, les précommandes sont disponibles, avec quelques bonus intéressants, dont une offre de 150 €.

C’est quoi, ces bonus de précommande ?

Le lancement des nouveaux smartphones de Samsung s’accompagne d’une hausse de prix de 100 à 180 € par rapport au modèle précédent. Une augmentation qui se justifie par le contexte de l’inflation actuelle, mais qui peut avoir du mal à passer, pour des smartphones qui plus est très onéreux.

Ainsi, les nouveaux Galaxy S23 viennent avec une offre de précommande plutôt alléchante. Pour n’importe quelle version du Galaxy S23 précommandée, vous obtiendrez le double de stockage. Un S23 avec 256 Go de stockage au prix de 1 019 € vous sera facturé au prix du modèle 128 Go, soit 959 €. Une réduction bienvenue, qui amortira le coût d’une coque ou d’un écran de protection. Pour les modèles supérieurs, comme le Galaxy S23 Ultra avec 512 de stockage, l’économie faite grâce à l’offre de précommande atteint 180 €.

De plus, cette offre s’accompagne d’un bonus de reprise de votre ancien smartphone, d’un montant de 150 €, ainsi que l’assurance Samsung Care+ offerte pendant un an.

Vous avez jusqu’au 16 février pour profiter de cette offre de précommande et ainsi, amortir l’augmentation de prix.

Modèle Prix de départ Prix en précommande Samsung Galaxy S23 128 Go 959 € 959 € (809 € avec bonus de reprise) Samsung Galaxy S23 256 Go 1 019 € 959 € (809 € avec bonus de reprise) Samsung Galaxy S23+ 256 Go 1 219 € 1 219 € (1 069 € avec bonus de reprise) Samsung Galaxy S23+ 512 Go 1 339 € 1 219 € (1 069 € avec bonus de reprise) Samsung Galaxy S23 Ultra 256 Go 1 419 € 1 419 € (1 269 € avec bonus de reprise) Samsung Galaxy S23 Ultra 512 Go 1 559 € 1 419 € (1 219 € avec bonus de reprise) Samsung Galaxy S23 Ultra 1 To 1 839 € 1 599 € (1 449 avec bonus de reprise) Les différents modèles de Galaxy S23 et leur prix avant et après bonus de précommande

Où précommander le nouveau smartphone de Samsung ?

Samsung Galaxy S23

Le Galaxy S23 est commercialisé à partir de 959 €. C’est le smartphone le moins cher de la nouvelle gamme. Il est doté d’un écran OLED de 6,1 pouces qui offre une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels. Son taux de rafraichissement adaptatif va de 48 à 120 Hz. Côté photo, trois capteurs de 50, 12 et 10 mégapixels accompagnent le S23.

Samsung Galaxy S23+

Le Galaxy S23+ quant à lui est commercialisé à partir de 1 219 €. Version sensiblement identique du S23, il embarque le même écran OLED, mais de 6,6 pouces cette fois. La définition Full HD+ et taux de rafraichissement sont identiques. En dehors de l’écran plus grand, l’autonomie est aussi revue à la hausse ainsi que la présence de la recharge rapide pour ce modèle S23+.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Galaxy S23 Ultra, le modèle haut de gamme de Samsung, est commercialisé à partir de 1 419 €. La dalle OLED de 6,8 pouces propose une définition QHD+ et un taux de rafraichissement adaptatif de 1 à 120 Hz. À partir de la version 512 Go, la puce Snapdragon 8 Gen 2 s’accompagne de 12 Go de RAM, pour de meilleures performances. L’autonomie sera supérieure au modèle S23 et S23+ et profitera de la charge rapide jusqu’à 45 W. Le S23 Ultra sera aussi compatible avec le S Pen.

