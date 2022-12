[Deal du Jour] La Nvidia Shield TV est l’une des meilleures box Android TV. La version Pro est actuellement en promotion à moins de 180 €. Une excellente occasion de mettre sous le sapin un boitier multimédia complet et performant.

C’est quoi, cette réduction sur cette box Android TV de Nvidia ?

Vendue 219 € à son lancement et trouvable régulièrement au prix autour de 200 €, la box TV Nvidia Shield TV Pro est en ce moment proposée par Amazon au prix de 179,99 €.

C’est quoi, ce boitier Android TV ?

La Shield TV de 2019 fait partie de la troisième génération de box Android TV de la marque Nvidia. Elle est déclinée en deux versions : un modèle Shield TV classique, en forme de tube, discret, mais avec quelques concessions faites, puis ce modèle Pro en promotion. Ce dernier a davantage l’apparence d’une box TV et reprend dans les grandes lignes le design pas toujours élégant de la Shield TV de 2017. Doté de la puce Tegra X1+ et de 3 Go de mémoire vive, elle propose une expérience fluide bien plus rapide que la dernière génération et de bonnes performances,

La Nvidia Shield TV 2019, version tube et version Pro // Source : Nvidia

La version Pro est dotée de fonctionnalités supplémentaires et d’une connectique plus fournie. Un port Ethernet, un port HDMI et 2 ports USB 3.0 sont de la partie, afin de connecter des accessoires ainsi qu’un ou plusieurs disques durs externes. Ce modèle Pro est compatible avec Dolby Vision et Dolby Atmos pour une excellente définition 4K. Nvidia propose de plus un logiciel d’upscaling convaincant, dans le but de transformer les images HD 1080p en qualité 4K, si bien sûr votre téléviseur supporte ce format.

Est-ce que cette promotion sur la Nvidia Shield TV Pro est intéressante ?

À moins de 180 € c’est une bonne promotion si vous souhaitez posséder un excellent boitier multimédia. Le système d’exploitation Android TV accompagne la Shield TV Pro. L’interface est plaisante et fluide. Le système de recommandations et les contenus mis en valeur sont pertinents. Le menu ergonomique aide à la recherche des programmes et la navigation dans la box est agréable. Les applications classiques comme Netflix, Prime Vidéo ou Disney+ sont présentes sur le PlayStore.

Pour les joueuses et les joueurs, GeForce Now permet de jouer en streaming aux jeux achetés sur Steam ou Uplay, en Full HD et 60 fps, si vous avez la connexion qui va avec. Enfin, la télécommande est dotée d’un micro afin d’utiliser les commandes vocales, via Google Assistant, Alexa ou l’assistant d’Amazon.

