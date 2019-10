Dommage pour Nvidia : deux ecommerçants ont dévoilé en avance toutes les caractéristiques des futurs produits « box TV ». Voilà la Shield TV et la Shield TV Pro.

En 2017, Nvidia sortait une version remaniée de sa Shield TV. Pour nous, c’était assez clair : si vous ne vouliez pas d’Apple TV pour votre salon, alors la proposition du géant de la carte graphique était la meilleure du marché. Jusqu’à aujourd’hui, ce marché de la box TV sous Android n’a pas beaucoup bougé : Nvidia n’a rien sorti et la concurrence ne s’est construite que sur l’entrée de gamme, notamment par Xiaomi. Fin 2019, c’est désormais sûr, Nvidia va sortir une nouvelle Shield TV, nommée Shield TV Pro. Pas de chance : Amazon l’a listée sur son magasin en ligne une courte période, suffisamment longue pour que 9to5Google récupère… toutes les informations. Adieu la surprise.

Nvidia Shield TV Pro : toutes les caractéristiques

La Shield TV Pro semble reprendre une formule qui a déjà fonctionné : le design de la box est inchangé par rapport à la version 2017. On retrouve ce rectangle aux lueurs vertes qui crie gaming et qu’on aura vite fait de cacher dans un meuble. On retrouve donc 2 ports USB, un port HDMI et un port Ethernet, mais à l’intérieur, il semblerait que Nvidia ait un poil boosté son processeur, passant du X1 au X1+ qui promet d’être « 25 % plus rapide », épaulé par 3 Go de RAM et 16 Go de stockage.

Cela permettra probablement de gérer au mieux le support du Dolby Vision, le mode de rendu proposé par Dolby et apprécié du grand public. Il permet théoriquement de reproduire une expérience « cinéma » avec le son Dolby Atmos et un rendu HDR sur l’image — moyennant, bien entendu, l’installation Hi-Fi adéquate.

La télécommande de la Shield est peut-être ce qui change le plus sur cette version, en apparence. Nvidia a abandonné sa très mauvaise télécommande utilisée sur les deux précédentes générations et qui avait à peu près 2 semaines d’autonomie (à titre de comparaison, nous n’avons toujours pas rechargé la télécommande de notre Apple TV 4K depuis son arrivée en 2017). La nouvelle version adopte un design triangulaire très sobre et qui permet tout à la fois de lancer Google Assistant grâce à un microphone embarqué, Netflix grâce à un bouton dédié et proposer un rétroéclairage des boutons. Visiblement, on pourra aussi « traquer » la télécommande perdue. Seule ombre au tableau : Nvidia ne propose pas de recharge mais des piles AAA. Toujours mieux que des piles boutons.

Shield TV… tube ? Stick ?

Un autre partenaire commercial de Nvidia a grillé un deuxième embargo, dévoilant la version minimaliste de ce nouveau produit. Sur le site américain Newegg, on pouvait trouver cette sorte de tube, qui embarque à peu près la même configuration que la Shield TV Pro (processeur X1+, compatibilité Dolby Vision), mais avec seulement 8 Go de stockage. La télécommande semble être la même. Le fonctionnement de l’appareil sera visiblement le même que celui de la Shield TV Pro, mais avec moins de prises à l’arrière pour plus de minimalisme — à la manière des Chromecast de Google.

Prix et disponibilité

La Shield TV Pro a été listée par Amazon US à 199 dollars, soit 20 dollars de plus que la version actuelle. En France, la Shield TV coûte déjà 199 €, ce qui peut nous amener à un tarif autour de 230 € pour la Shield TV Pro.

La Shield TV « Tube » dont on ne connaît pas exactement le nom a été listée à 150 dollars, ce qui pourrait la placer autour de 179 € en France.

Côté disponibilité, les deux sites évoquaient fin octobre, plus précisément le 28.