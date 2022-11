Des entrepreneurs ont voulu interpeller leur star, Elon Musk, de manière pour le moins originale. Pour promouvoir leur crypto-monnaie, ils ont réalisé une énorme statue d’Elon Musk, et l’ont fait livrer devant les bureaux de Tesla.

Quelle est la meilleure façon de contacter Elon Musk ? Pour beaucoup, la solution évidente semble être Twitter. Le nouveau patron du réseau social passe beaucoup de temps à faire des sondages et à répondre aux demandes des utilisateurs — il a même baissé le prix de l’abonnement de 20 dollars par mois à 8, après un échange avec Stephen King.

Mais, quelques entrepreneurs crypto ont choisi une autre voie pour attirer l’attention d’Elon Musk. Selon le Wall Street Journal, dans la nuit du 26 novembre 2022, le groupe à l’origine de la crypto-monnaie « Elon GOAT » a livré devant le siège de Tesla un drôle de colis. Une statue de plusieurs tonnes, représentant Elon Musk sur un corps de chèvre, portant un collier Dogecoin et installé sur une fusée. Oui.

Une sculpture d’Elon Musk et un vent monumental

La statue est hors norme par bien des aspects. Lourde de 6 tonnes, elle a coûté 600 000 dollars. Le collier Dogecoin est en or. La statue peut se dresser afin de faire semblant qu’elle est sur le peu de décoller. Elle est même reliée à des bonbonnes de gaz, ce qui permet de faire sortir des flammes de la fusée.

L’idée derrière cette réalisation pour le moins farfelue (et peu esthétique) : faire la pub pour le projet de crypto-monnaie Elon GOAT. Pour l’instant, cela semble marcher : la statue est au centre de nombreuses discussions et blagues sur Twitter, sans compter les personnes venues admirer la sculpture devant les locaux de Tesla. Plusieurs médias ont également filmé la livraison, en plus du reportage du Wall Street Journal.

Il y a cependant un bémol : Elon Musk n’a toujours pas accepté officiellement la statue, ni tweeté à son propos. Le groupe d’une vingtaine de personnes venues assister à la livraison de la statue est resté jusque tard dans la nuit devant les locaux de Tesla, sans succès. Les fondateurs d’Elon GOAT ne comptent pas en rester là : ils ont annoncé au Wall Street Journal qu’ils avaient déjà pensé à un évènement autour de Noël.

En attendant un tweet de la part de l’entrepreneur, la crypto-monnaie Elon GOAT reste, elle, encore peu connue. Son site offre peu d’informations sur son utilité : en dehors de la statue, il semblerait d’un projet de plateforme « pro » soit en cours, comme une collection de NFT. Bien que le projet se vante d’être « plus qu’un mème », rien ne vient vraiment garantir son sérieux.

Une statue inspirée par la blague sur « GOAT »

Une autre question mérite une réponse : pourquoi un tel design ? En anglais, une expression est utilisée depuis quelque temps par les fans de crypto pour désigner une personne qu’ils admirent : « GOAT », l’acronyme de « greatest of all time », le « meilleur de tous les temps ». Pas grand-chose à voir avec la chèvre, qui s’écrit également « goat » en anglais, mais la similarité entre les deux mots est souvent utilisée pour faire des blagues. Faire apparaitre la tête d’Elon Musk sur un corps de chèvre en est le meilleur exemple, comme le nom de la crypto-monnaie.

Un ornement discret pour votre jardin. // Source : YouTube / Crypto Rizzy

Le collier Dogecoin est une allusion directe à la passion d’Elon Musk pour cette crypto-monnaie. Le Dogecoin est à la base une blague, créée en référence au mème Doge, et ses créateurs ont plusieurs fois indiqué qu’elle n’avait absolument aucune utilité. Néanmoins, grâce aux nombreux coups de pub qu’Elon a fait au Dogecoin, ce dernier est devenu l’un des projets cryptos les mieux valorisés.

Quant à la fusée sur laquelle la sculpture est juchée, elle fait référence à une autre expression fréquemment utilisée dans la communauté crypto : « to the moon », « jusqu’à la Lune ». La phrase, qui fait office de mantra, est employée pour désigner le succès d’une crypto-monnaie, dont on espère que le prix va décoller « jusqu’à la Lune ».