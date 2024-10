Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les écouteurs sans fil Nothing Ear (Stick) possèdent un design qui se démarque clairement de la concurrence. Dommage que l’audio ne soit pas aussi excellent. Mais à moins de 40 €, leur rapport qualité prix est imbattable.

C’est quoi, cette promotion sur ces écouteurs ?

Les Nothing Ear (Stick) sont vendus 119 € à leur sortie. Ils sont actuellement disponibles au prix de 38,86 € sur AliExpress.

C’est quoi, ces écouteurs de Nothing ?

Le design des Nothing Ear (Stick) fait dans l’originalité, avec une tige transparente, reliée à une coque blanche qui se loge à l’entrée du conduit auditif. Des petits points de couleur permettent de différencier l’oreillette droite de la gauche. Le boîtier de forme cylindrique possède une ouverture coulissante où loger les écouteurs.

Écouteurs Nothing Ear (stick) // Source : Maxime Claudel pour Numerama

En dehors de leur style très personnel, les Nothing Ear (Stick) sont des écouteurs ergonomiques et confortables, même pendant une longue écoute. Les écouteurs tiennent très bien en place, et sont de plus certifiés IP54. Ils résistent aux projections d’eau, à la transpiration ainsi qu’à la poussière, et conviennent donc pour une utilisation sportive. Les Ear (stick) disposent aussi d’une tige tactile avec plus plusieurs commandes disponibles.

À ce prix, ces écouteurs sont-ils une bonne affaire ?

Moins de 40 €, c’est une excellente affaire, et le juste prix, pour des écouteurs honnêtes qui dépannent bien. Les Nothing Ear (Stick) propose un son légèrement déséquilibré, avec des basses en retrait. Les médiums et les aiguës sont correctes et parviennent à rendre un son correct sur la plupart des pistes. L’absence de réduction de bruit active n’aide pas à améliorer la qualité de l’audio. Heureusement, un égaliseur, disponible dans l’application, permet de peaufiner l’ensemble.

Enfin, les Nothing Ear (Stick) possèdent une autonomie de 7 h. Le boîtier offre trois charges supplémentaires.

