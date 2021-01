Avec ses QuietComfort Earbuds, Bose propose la meilleure réduction de bruit active disponible au format des écouteurs. Ni plus ni moins.

Bose n’est plus un acteur du marché audio à présenter. Ses produits sont souvent cités comme des références, dans le sillage de son casque Headphones 700. Avec les QuietComfort Earbuds, lancés en fin d’année 2020, le constructeur propose enfin un concurrent direct aux AirPods Pro d’Apple et aux WF-1000XM3 de Sony. En l’occurrence : une paire d’écouteurs sans fil équipés d’une réduction de bruit active, soit le haut du panier du segment. Le prix s’en ressent : 279,99 euros.

Pour justifier ce tarif élevé, Bose promet bien évidemment une isolation acoustique exemplaire, susceptible de rapprocher les QuietComfort Earbuds d’un casque, par essence plus efficace. Après plusieurs jours d’utilisation, force est de reconnaître que le constructeur est parvenu à un petit miracle — celui de proposer une réduction de bruit vraiment bluffante dans un format très compact.

La sobriété selon Bose

Esthétiquement parlant, il est compliqué de faire plus sobre que les QuietComfort Earbuds. Ils prennent la forme d’oreillettes ovales, suffisamment épaisses pour embarquer toute l’électronique nécessaire. Le plastique extérieur est mat, légèrement pailleté, une preuve de plus que Bose a opté pour la sobriété. On ne trouvera rien à redire sur la qualité de fabrication. À près de 300 euros, les QuietComfort Earbuds répondent parfaitement aux attentes. Ils sont disponibles en noir ou en blanc. Pour l’excentricité, il faudra se tourner vers un autre produit.

Rien à redire sur la qualité de fabrication

Écouteurs sans fil obligent, les QuietComfort Earbuds sont livrés dans un boîtier de recharge assez imposant et difficile à glisser dans une poche (c’est un critère important). Chacune des oreillettes dispose de son propre emplacement. À l’intérieur, on retrouve aussi un bouton pour activer le Bluetooth. Sur l’extérieur, cinq points lumineux signalent l’autonomie restante.

Bon point : les QuietComfort Earbuds sont certifiés IPX4. Cet indice signifie qu’ils résisteront à des éclaboussures ou encore à la transpiration. Pour le sport, ils peuvent donc être conseillés.

Deux choix pour les relier

Les QuietComfort Earbuds profitent du savoir-faire de Bose en matière de produits à connecter en Bluetooth. Pour les relier à votre appareil compatible, il suffit de les retrouver dans les paramètres après avoir appuyé sur le bouton intégré dans le boîtier. Il existe une deuxième option. Elle passe par l’application Bose Music disponible sur iOS et Android. Ladite application permet de jouer sur plusieurs paramètres des écouteurs : la puissance de réduction de bruit (de 0 à 10), la gestion des sources ou encore le choix du raccourci (en restant appuyé sur l’oreillette gauche).

Bonne nouvelle, les commandes tactiles répondent très bien. Les deux surfaces sont sensibles tout ce qu’il faut : nul besoin d’insister pour déclencher une action. Malin, Bose a pensé ses QuietComfort Earbuds pour qu’un seul appui n’aboutisse à rien du tout, évitant ainsi les effleurements indésirables. Ce qui donne les commandes suivantes :

Deux appuis sur l’écouteur droit : démarrer/mettre en pause/répondre à un appel ;

Deux appuis sur l’écouteur gauche : parcourir les favoris liés à la réduction de bruit (trois puissances à prédéfinir) ;

Appui long sur l’écouteur droit : activer l’assistant vocal/refuser un appel ;

Appui long sur l’écouteur gauche : sauter un morceau ou vérifier le niveau d’autonomie.

Bose n’autorise pas beaucoup d’options de personnalisation (zéro égaliseur dans l’application) tandis que quelques commandes manquent à l’appel (revenir au morceau précédent, gérer le volume…). En revanche, les QuietComfort Earbuds se coupent automatiquement quand on en retire un.

Des écouteurs qui se font oublier

Les QuietComfort Earbuds sont livrés avec trois paires d’embouts StayHear Max, constitués de silicone souple pour un maximum de confort et équipés d’une canule bien conçue. Il est vrai qu’on s’imagine porter les écouteurs pendant de longues heures sans craindre une gêne. Le design breveté de Bose permet une insertion naturelle dans la conque, garantissant une tenue exemplaire (vous pouvez faire un headbang en mémoire à Alexi Laiho les yeux fermés). En parallèle, les QuietComfort Earbuds ne se révèlent jamais intrusifs. On peut seulement déplorer le fait qu’ils ont tendance à dépasser énormément de l’oreille, ce qui n’aide pas pour la discrétion.

Excellente réduction de bruit

Bose n’est pas novice sur la réduction de bruit active. On se demandait quand même comment le constructeur allait s’en sortir au format écouteur — limité par la taille et la place laissée à l’électronique. Sony et Apple ont su convaincre avec leur produit. Bose va un peu plus loin avec une fonctionnalité presque aussi efficace qu’avec un casque. Dans leur manière d’isoler l’utilisateur de tous les bruits parasites, même à proximité (par exemple, le souffle produit par le ventilateur d’un ordinateur), les QuietComfort Earbuds excellent. Et Bose fait clairement du zèle en proposant plusieurs puissances de réduction, avec des différences souvent tenues entre chaque palier. On retrouve bien évidemment un mode Transparence, pour garder conscience de son environnement quand le besoin s’en fait sentir. Il s’active automatiquement quand on retire l’un des écouteurs pour ne pas créer une différence de perception entre l’oreille droite et la gauche.

Un peu trop neutre pour les oreilles de certains

On ne sera pas aussi élogieux avec le rendu sonore proposé par les QuietComfort Earbuds. Suffisamment détaillé pour remporter un maximum de suffrages, il pourra s’avérer un peu trop neutre pour les oreilles de certains et parfois brouillon dans sa manière de détacher les différents plans. C’est un défaut inhérent aux produits Bose. Certains aiment ce côté un peu plat, qui ne fait rien dépasser. Mais les amateurs de performances un peu plus dynamiques, par exemple axées sur les graves, seront davantage déçus. Cette absence de signature claire fait partie de l’héritage de la marque. On aime ou on n’aime pas.

Charge sans fil au programme

L’autonomie des QuietComfort Earbuds est donnée pour six heures en une seule charge. Elle grimpe à 18 heures en tout en ajoutant les deux réserves garanties par le boîtier. Les AirPods Pro font moins bien sur l’autonomie en une seule charge (4h30) mais sont supérieurs sur un cycle total (24 heures).

Le boîter se recharge par l’intermédiaire du port USB-C. Il est par ailleurs compatible avec la charge sans fil (norme Qi). Si vous êtes à court, une charge rapide de 15 minutes permettra de récupérer deux heures d’écoute.

En bref QuietComfort Earbuds Note indicative : 5/5 Bose démontre une nouvelle fois tout son savoir-faire en matière de réduction de bruit active. Il prouve aussi qu’il est capable de s’adapter à un format plus compliqué à peaufiner pour cette fonctionnalité. Dans beaucoup de situations, les QuietComfort Earbuds rivalisent avec un casque fermé. C’est bluffant. Les écouteurs de Bose sont aussi équipés de certains attributs bien pensés, comme ce confort irréprochable ou le boîtier compatible avec la charge sans fil. La qualité de fabrication et l’application compagnon simple et efficace complètent le tableau. On fermera les yeux sur certaines commandes tactiles manquantes. Quant aux prestations acoustiques, on retrouve cette neutralité à la Bose. Top Finitions à la hauteur

Finitions à la hauteur Confort irréprochable

Confort irréprochable Réduction de bruit bluffante pour des écouteurs Bof Certaines commandes tactiles manquent à l'appel

Certaines commandes tactiles manquent à l'appel Rendu sonore un tantinet trop neutre

Rendu sonore un tantinet trop neutre Boîtier un peu trop gros

