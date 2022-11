[Deal du jour] Si le disque dur de votre PlayStation 5 sature, il existe des solutions de stockage interne. Pour augmenter l’espace de stockage et au passage les performances de la console de Sony, le SSD interne 980 Pro de Samsung est une bonne solution. Les modèles 1 To et de 2 To sont en promo durant la Black Friday Week.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD Interne ?

Dans le cadre de la Black Friday Week, Amazon propose une réduction sur le SSD interne Samsung 980 Pro. Le modèle d’une capacité de 1 To est en ce moment proposé au prix de 104,99 €, tandis que le modèle 2 To est au prix de 209,99 €.

C’est quoi, ce SSD interne de Samsung ?

Le 980 Pro de Samsung est un SSD qui convient autant aux PC qu’à votre console PlayStation 5. Pour la console de Sony, il offre des performances adaptées aux exigences du fabricant. L’interface est en PCIe 4.0 avec des débits qui montent jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et 5 100 Mo/s en écriture. La vitesse des transferts ainsi que des téléchargements sera considérablement boostée, y compris sur des gros jeux. Vous pourrez lancer des jeux gourmands en ressources rapidement et sans problème. De plus, ce Samsung de type NVMe rajoute un stockage considérable à la PS5, à l’heure où les jeux AAA pèsent de plus en plus lourd.

Notez qu’il est recommandé de prendre en plus un dissipateur de chaleur, quasiment essentiel pour éviter la surchauffe. La température peut en effet rapidement monter. La version 1 To est d’ailleurs proposée avec un dissipateur thermique et est actuellement au prix de 114,99 €.

Samsung 980 PRO // Source : Samsung

Ce SSD Interne est-il une bonne affaire ?

Dans le cadre de la Black Friday Week, le 980 Pro est vendu à un excellent prix et est donc une très bonne affaire. En plus de la PS5, il est compatible avec de nombreux systèmes d’exploitation. Sur PC vous aurez des démarrages, temps de chargements, téléchargements et transferts de fichiers accélérés. Le démarrage de Windows est quasi instantané et la majorité des logiciels et des applications se lanceront bien plus vite. Et pour les joueuses et joueurs sur PC, vos sessions gaming seront assurément plus confortables.

Dans le cas d’une utilisation sur un PC, ce SSD interne de Samsung sera aussi utile pour émuler des machines virtuelles ou effectuer des sauvegardes quotidiennes de toutes vos données. Enfin, si vous le prenez pour votre ordinateur, assurez-vous bien que votre carte mère prend en charge les SSD NVMe PCie 4.0. Et concernant la console de Sony, il vous faudra être vigilant lors de l’installation du 980 Pro. Veillez bien à installer la dernière version à jour du firmware et à manipuler le tout avec précaution.

