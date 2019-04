Regarder Game of Thrones en streaming gratuitement est un sport planétaire. Les scores de piratage du premier épisode de la dernière saison ridiculisent les performances de l'offre légale de HBO.

Difficile de ne pas voir à quel point Game of Thrones est tout à la fois série et phénomène culturel. La série doit être regardée ou, à défaut, il est presque nécessaire de savoir ce qui s’y passe. Et tous les moyens sont bons : si HBO a fait un bon score pour la première de Game of Thrones sur ses chaînes et ses services avec 17,4 millions de spectateurs, le piratage du show a été massif. La firme d’analyse du téléchargement illégal MUSO a comptabilisé dans les premières 24 heures suivant la diffusion pas moins de 55 millions de vues illégales. Un rapport que l’on trouve détaillé sur le média américain The Verge.

Du téléchargement au streaming

En 2019, il est d’ailleurs presque archaïque de parler de téléchargement illégal. Près de 77 % de ces 55 millions de vues viennent de diffusion en streaming non officielles — sites miroir, IPTV et autres moyens modernes de regarder des programmes illégalement sans avoir à passer par un téléchargement. Les téléchargements directs, qui existent encore malgré la veille des ayants droit et les mesures fortes prises par les gouvernements pour les endiguer, comptent pour 12 % du total, alors que le téléchargement en torrent à l’ancienne ne cumule qu’un peu plus de 11 %.

Mais quand la nature des consultations nous donne des informations sur l’évolution des pratiques numériques, la géographie des pirates est aussi une source. Ainsi, cela ne surprendra personne que la première place soit prise par un pays qui a difficilement accès à un service légal pour regarder Game of Thrones : l’Inde. Si l’on ajoute le fait que l’Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde, on comprend très bien sa position à la tête du classement. C’est d’ailleurs la Chine qui le talonne, pays le plus peuplé, où le show de HBO est diffusé légalement, mais de manière censurée.

Signe enfin que l’offre légale n’a pas endigué totalement le piratage, les États-Unis où il est le plus simple de voir Game of Thrones en direct et en replay par les canaux directs de HBO est en troisième position. D’autant plus préoccupant pour l’offre légale qu’elle a tendance à se multiplier et arrivera très rapidement au point où les spectateurs n’auront pas envie de payer pour autant de service. Aux États-Unis, en plus de Netflix, HBO et les chaînes du câble, Disney+ et Apple TV+ se lancent à l’automne.

Traditionnellement, plus la saison progresse et plus le piratage augmente.

