Apple a dévoilé la troisième génération de son Apple TV 4K. Et, surprise, elle coûte moins cher que celle qu’elle remplace. Sa télécommande abandonne aussi le port Lightning.

Outre les nouveaux iPad et iPad Pro, Apple a levé le voile sur une nouvelle Apple TV 4K dans un communiqué publié le 18 octobre. Il s’agit de la troisième génération de la petite box à tout faire de la firme de Cupertino. On commencera par partager une bonne nouvelle : en dépit de l’inflation constatée dans tout le catalogue d’Apple, l’Apple TV 4K y échappe. Mieux, elle est vendue moins cher, à partir de 169 € (contre 199 € auparavant).

On pourra néanmoins critiquer le fait qu’Apple facture la connexion internet filaire, puisqu’il faudra débourser 189 € pour acquérir une Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet. C’est toujours moins que le tarif d’avant. L’autre grosse nouveauté à retenir est l’abandon du port Lightning pour la télécommande Siri Remote, qui passe à l’USB-C. L’iPhone reste donc le dernier produit Apple majeur qui fait survivre le port Lightning.

Le design, ça bouge pas // Source : Apple

HDR10+ et puce A15 Bionic

Outre le prix et l’abandon du port Lightning, cette nouvelle Apple TV 4K gagne bien évidemment en puissance. Elle passe à une puce A15 Bionic, puce qui équipe l’iPhone 13 et… l’iPhone 14. Apple promet des performances à la hausse que ne devraient pas regretter les propriétaires d’un modèle actuel, déjà capable de faire tourner toutes les applications disponibles sur l’App Store. Il faudra quand même surveiller les promesses gaming, si Apple se décide à proposer des jeux un peu plus ambitieux et gourmands (+ 30 % de gain pour la partie GPU).

L’Apple TV 4K gagne aussi le HDR10+. Ce format HDR, utilisant des métadonnées dynamiques, concurrence le Dolby Vision (que les précédentes générations avaient déjà) et offre un rendu encore plus fidèle (notamment au niveau de la gestion de la luminosité). Cette nouveauté est assez anecdotique, puisqu’elle nécessite un téléviseur compatible (des marques comme Sony et LG ne le sont pas) et un contenu à la hauteur (on en trouve sur Amazon Prime Video). Aujourd’hui, des plateformes comme Disney+, Netflix et Apple TV+ préfèrent le Dolby Vision.

Sans port Ethernet Avec port Ethernet

L’Apple TV 4K de troisième génération sera disponible à compter du 4 novembre. À noter que la version la plus chère offre plus d’espace de stockage (128 contre 64 Go) et propose la technologie réseau Thread. Elle permet à l’Apple TV de servir de pont de connexion aux accessoires certifiés Matter (la future la norme de la maison connectée, lancée début novembre).