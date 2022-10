[Deal du Jour] Les Galaxy Buds 2 Pro sont les nouveaux écouteurs de Samsung. Dotés de nombreuses fonctionnalités, ils sont compatibles lossless (24 bits), une première pour des écouteurs Samsung en Bluetooth. Un code promo et une offre de remboursement permettent de les obtenir à un meilleur prix.

C’est quoi, cette promotion sur ces écouteurs ?

Trouvables habituellement autour des 200 €, les Galaxy Buds 2 Pro sont ici proposés au prix de 129 €. Il suffit d’utiliser le code promo BUDS2PRO50 dans le panier pour bénéficier d’une réduction immédiate de 50 €, puis de remplir l’offre de remboursement Samsung de 50 € que vous trouverez ici.

C’est quoi, ces écouteurs de Samsung ?

Les Galaxy Buds 2 Pro sont d’une meilleure conception que leurs prédécesseurs. Ils sont plus petits, tiennent mieux en place et leur finition est de meilleure qualité. La forme des écouteurs confère un excellent maintien dans l’oreille et garantit une expérience d’écoute agréable. La réduction active de bruit est bien pensée et permet de réduire le bruit environnant avec plus d’efficacité, notamment grâce aux embouts en silicone. Elle n’est pas aussi poussée que sur les AirPods Pro 2, mais fait tout de même un travail suffisant pour une isolation plus que correct. Idem pour le mode transparence qui n’est pas aussi abouti que chez Apple, mais fonctionne bien.

La surface tactile permet de contrôler le volume ou d’utiliser Google Assistant. L’autonomie promise est de 8 heures et presque une trentaine d’heures avec le boîtier. Si la réduction de bruit est activée en permanence, comptez 5 heures d’autonomie pour les écouteurs et moins de 20 heures avec le boîtier.

Est-ce qu’à ce prix, c’est une bonne affaire ?

À moins de 130 €, c’est une très bonne affaire. En plus d’être compatibles avec l’audio à 360 degrés et la virtualisation en 5.1 et 7.1, l’audio 24 bits ou lossless fait son arrivée. Cette technologie est pensée pour améliorer la qualité du son, grâce à une résolution sonore plus élevée. Promesse tenue, sauf que l’appareil de lecture devra aussi prendre en charge le 24 bits et être équipé au minimum de la version 4 de One UI. Seuls les utilisateurs de smartphones Samsung peuvent bénéficier du maximum sur ces écouteurs. Les possesseurs d’iPhone ou d’appareils Android d’une autre marque devront se contenter de fonctionnalités limitées.

Des capteurs de détection sont présents pour mettre les pistes en pause et lecture quand vous enlevez ou mettez un écouteur. Un mode « détection vocale » est aussi présent, pour faciliter le contrôle actif du bruit. Enfin, sachez que le boîtier des Samsung Galaxy Buds 2 Pro est compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Un écouteur Galaxy Buds 2 Pro. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

