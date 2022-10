[Deal du jour] Pas toujours simple en ce moment de trouver une bonne carte graphique. La pénurie de composants fait que les stocks sont au plus bas. Bonne nouvelle, la RTX 3080 Ti de Nvidia est disponible, qui plus est avec une belle promotion.

C’est quoi la promo sur cette carte graphique Nvidia ?

La GeForce RTX 3080 Ti, commercialisée à sa sortie au tarif de 1 199 €, se trouve habituellement entre 1 100 € et 1 500 €. Une hausse due à la pénurie de composants. Amazon propose actuellement la carte graphique de Nvidia au prix de 987,33 €.

C’est quoi, cette carte graphique Nvidia ?

La GeForce RTX 3080 Ti est une carte haut de gamme destinée aux joueuses et joueurs qui souhaitent une carte graphique puissante, capable de faire tourner avec fluidité les titres les plus gourmands. La puce GA102-225 intégrée dispose d’unités de calculs classiques, mais aussi d’unités dédiées au calcul du ray tracing et de l’IA. Plus d’unités de calcul, mais aussi plus de mémoire vive que ses grandes sœurs, avec 12 Go de RAM. Elle permet bien sûr de jouer en 4K dans d’excellentes conditions, avec des graphismes poussés au maximum, couplés à un taux de rafraichissement idéal. Cette puissance ne vient pas sans la contrepartie évidente qui est la consommation électrique plutôt gourmande, de 350 watts.

Exemple de Ray Tracing sur Minecraft, obtenu grâce à la GeForce RTX 3080 // Source : Nvidia

Est-ce une bonne affaire ?

Si vous attendez patiemment un retour de stock des cartes graphiques, la GeForce RTX 3080 Ti est une très bonne affaire à moins de 1 000 €. En plus de ses performances, la carte de Nvidia est doté d’un système de refroidissement composé de trois ventilateurs. Il sert avant tout à dissiper la chaleur, mais permet aussi de réduire le bruit des ventilateurs. Pour optimiser le refroidissement, il est tout de même préférable d’utiliser un boîtier correctement ventilé afin de ne pas faire chauffer votre CPU.

Enfin, la GeForce comprend un écosystème logiciel très complet. Le DLSS permet d’améliorer le débit d’image pour une meilleure fluidité. L’utilitaire Broadcast est utile pour gérer les incrustations d’images en cas de stream, ou l’audio des microphones. Quant à GeForce Expérience, il vous aide à suivre l’état de votre carte graphique, comme sa consommation ou sa température.

Pour aller plus loin

👉 On vous explique comment mesurer la température de votre ordinateur

👉 Découvrez pourquoi GeForce s’appelle GeForce

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.