Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Sur les PC portables, il faut généralement faire quelques concessions pour ne pas voir le prix s’envoler. Avec cette configuration, pas besoin, le laptop embarque une RTX 4070 pour jouer en haute qualité sans se ruiner.

C’est quoi, cette promotion sur le PC portable Hp VICTUS ?

Habituellement proposée autour de 1 800 €, le HP VICTUS 16-S0040NF profite d’une réduction de 400 €, faisant passer son prix à 1 399 € sur Darty.

👉 Vous pouvez voir ce qu’il a dans le ventre par rapport aux autres PC portables en consultant notre guide dédié.

C’est quoi, ce PC portable avec une RTX 4070 ?

Le HP VICTUS 16-S0040NF est un PC portable de 16 pouces avec une configuration très équilibrée. Pour du gaming, vous avez tout ce qu’il faut sous le châssis pour faire tourner les derniers jeux triple A en bonne qualité. Grâce à sa RTX 4070, il peut faire tourner des titres récents avec un bon nombre de FPS. D’ailleurs, l’écran 144 Hz permet de jouer aux FPS dans une fluidité optimale.

Seule concession à ce prix, il dispose d’une dalle IPS Full HD (1920 x 1080), ce qui sur le papier est très bon, mais une meilleure résolution n’aurait pas été de trop pour profiter un peu plus des capacités de la carte graphique.

Hp VICTUS 16-S0040NF // Source : HP

Le reste de la configuration est aussi équilibré avec un processeur AMD Ryzen 7 7840HS, capable d’atteindre une fréquence maximale de 5,1 GHz. Ce processeur haut de gamme, conçu spécifiquement pour les ordinateurs portables, offre des performances supérieures à celles de l’Intel i7 de 13e génération, notamment en matière d’autonomie où l’on constate un gain. En mémoire vive, la configuration propose 16 Go de RAM pour assurer de la fluidité sur les applications gourmandes et permettre aux utilisateurs de passer d’une application à une autre sans trop de soucis.

La particularité avec les PC gaming de HP, c’est qu’ils sont assez faciles à améliorer sans avoir besoin de changer complètement de PC. En ouvrant le capot du Victus, on peut accéder aisément aux composants sans forcer et ajouter une nouvelle barrette de RAM ou encore plus de stockage avec un SSD.

À ce prix, ce PC portable HP est-il une bonne affaire ?

Pour le prix, cette configuration offre un très bon rapport qualité et prix. Polyvalente, elle convient aussi bien pour le travail quotidien, la prise de notes en cours, que pour jouer à des jeux récents en soirée ou sur son temps de repos. En revanche, la taille peut vite devenir un inconvénient si vous stockez beaucoup, car il dispose de 512 Go seulement, l’équivalent de 4 ou 5 jeux récents. Pour se prémunir, vous pouvez acheter un SSD externe de 1 To pour Samsung T7 SHIELD, actuellement en promo à 119 € au lieu de 179 € sur Darty.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !