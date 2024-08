Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Que vous souhaitiez améliorer votre configuration actuelle ou monter un PC de zéro, cette carte graphique 4060 en promotion est l’occasion idéale pour économiser sur l’un des composants les plus coûteux d’une tour gaming.

C’est quoi, cette promotion sur cette carte graphique GIGABYTE ?

Habituellement, les modèles de 4060 dotés de deux ventilateurs se trouvent autour de 350 €. En ce moment, la RTX 4060 Windforce OC 8G de GIGABYTE est au prix le plus bas, soit 303 € sur Cdiscount, avec le code 25DES249.

C’est quoi, cette RTX 4060 ?

La RTX est une carte de dernière génération de NVIDIA. Lancée en juin 2023, cette 4060 est le modèle d’entrée de gamme du constructeur. Elle se positionne juste devant la 4050. Ici, on a le modèle de la marque GIGABYTE, un fabricant de cartes NVIDIA bien reconnu dans le secteur.

Avec cette carte graphique dotée de 8 Go de RAM en GDDR6X, on peut faire tourner la plupart des jeux avec une qualité élevée dans une bonne fluidité, à condition de rester sur une résolution en FULL HD.

Côté performances, On y retrouve les technologies d’optimisation en jeu de Nvidia : le DLSS et le ray tracing. L’un permet respectivement d’améliorer l’image avec une plus grande mise à l’échelle grâce à l’intelligence artificielle pour obtenir des images plus nettes — tandis que l’autre technologie améliore les jeux de lumière, offrant des reflets de qualité impressionnante pour favoriser l’immersion.

Ray Tracing en action sur Portal // Source : Nvidia

Pour faire bien fonctionner le tout, vous pouvez l’associer au processeur Ryzen 7600, qui peut pousser la 4060 au maximum de ses capacités.

En termes de connectivité, la carte se branche à la carte mère en PCI-E 4.0 et dispose d’un DisplayPort 1.4 et HDMI 2.1 pour se connecter aux écrans. Avec ses dimensions de 192 x 120 x 41 mm, compacte, et ses deux ventilateurs WINDFORCE, la 4060 ne surchauffe pas. Cette carte a d’ailleurs la réputation d’être très peu bruyante, ce qui peut être un atout pour les sessions de jeu tardives.

À ce prix, cette RTX 4060 est-elle une bonne affaire ?

La RTX 4060, à ce prix, offre un excellent rapport qualité-prix, que vous soyez un joueur occasionnel ou plus régulier. Néanmoins, si vous disposez d’un écran en WQHD (2560×1440), il est fortement conseillé de passer au modèle supérieur, à savoir la 4070. Elle est également en promotion à 585 € avec le code 25DES249 sur Cdiscount.

