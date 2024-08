Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les souris classiques ne sont pas souvent les plus confortables, et il existe des alternatives intéressantes pour éviter les tendinites. La Logitech Lift, dotée d’une excellente ergonomie, est en ce moment en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur cette souris ergonomique ?

La souris sans fil Logitech Lift Ergonomique Verticale est normalement vendue 79,99 €. Le modèle pour Mac est actuellement proposé sur Amazon au prix de 54,99 €. Le modèle PC pour droitiers et gauchers est quant à lui proposé au prix de 59,99 €.

C’est quoi, cette souris ergonomique ?

La Logitech Lift est une souris ergonomique verticale, principalement conçue pour de la bureautique. Sa forme compacte tout en hauteur est pensée pour s’adapter à la plupart des morphologies, afin d’offrir un confort optimisé. Dans les faits, avec des dimensions de 108 × 71 × 70 mm pour un poids de 125 g, les plus grandes mains se sentiront un peu à l’étroit. Le poignet se positionne toutefois plus naturellement, ce qui favorise le confort d’utilisation sur le long terme.

Il y a bien sûr une habitude à prendre avec une souris au design vertical, qui dénote des souris classiques. Heureusement, la Logitech Lift s’accompagne d’un excellent grip grâce à son caoutchouc texturé à la bonne adhérence. La prise en main est alors efficace, en plus d’être naturelle. Les deux boutons principaux et la molette sont bien positionnés, tout comme les boutons secondaires, réactifs et précis et avec des clics silencieux.

La Logitech Lift Verticale existe pour droitiers et gauchers // Source : Logitech

Est-ce que cette souris ergonomique vaut le coup à ce prix ?

Moins de 60 €, c’est une bonne affaire pour prendre soin de ses poignets et éviter une mauvaise posture. La Logitech Lift offre aussi de bonnes performances, même si elle se réserve à un usage bureautique. Sa sensibilité va de 400 à 4 000 DPI et sa glisse est plutôt bonne. Vous pourrez ajuster la vitesse de votre curseur entre le mode précision et le mode vitesse avec d’un seul appui sur un bouton.

Pour plus de personnalisation, elle s’accompagne du logiciel Logi Options+ qui permet d’assigner des raccourcis aux boutons secondaires ou à la molette. Notez que la Logitech Lift se connecte en Bluetooth ou avec le récepteur USB inclus, jusqu’à trois appareils différents. Niveau batterie, une pile AA permet environ deux ans d’autonomie.

