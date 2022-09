Apple a déployé une nouvelle mise à jour pour iOS 12, dédiée aux iPhone moins récents. Comme elle touche à la sécurité, elle est très importante.

Apple s’apprête à lancer iOS 16 pour sa future gamme d’iPhone et ses modèles les plus récents. Mais si la multinationale est logiquement tournée vers l’avenir, elle n’oublie pas de s’adresser à celles et ceux qui ne peuvent pas changer régulièrement leur téléphone. Ainsi, comme repéré par The Verge dans un article publié le 31 août, la firme de Cupertino a déployé une mise à jour pour iOS 12, son système d’exploitation datant de 2018.

iOS 12 n’avait plus été modifié depuis septembre 2021, quand il est passé en version 12.5.5. La mise à jour, numérotée 12.5.6, se destine aux propriétaires d’un iPhone 5s, d’un iPhone 6 ou d’un iPhone 6 Plus — trois modèles qui ne pourront pas passer sous iOS 16 ces prochaines semaines et qui n’étaient déjà pas compatibles avec iOS 13, iOS 14 et iOS 15.

iPhone 6 et iPhone 6 Plus // Source : Capture YouTube

Une mise à jour de sécurité pour iOS 12

Les personnes concernées feraient mieux d’installer cette mise à jour d’iOS 12, étant donné qu’elle résout un problème de sécurité. Comme le stipule la page de présentation officielle, elle corrige une faille liée à des sites web malicieux qui pourraient entraîner l’exécution de code indésirable. Pour vous encourager à la télécharger, Apple précise que plusieurs personnes pourraient être tentées de l’exploiter à des fins négatives.

Comment installer la mise à jour iOS 12.5.6 ?

Rendez-vous dans ‘Réglages’ ;

Puis dans l’onglet ‘Général’ ;

Et ‘Mise à jour logicielle’.

Notez que votre appareil doit disposer de suffisamment d’espace de stockage pour pouvoir accueillir la mise à jour.

Quels sont les appareils concernés par iOS 12.5.6 ?