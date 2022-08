Amazon va produire une émission de télévision humoristique, dans laquelle elle diffusera de vrais enregistrements pris par des sonnettes et caméras Ring. Il y aura sans doute de quoi rire, mais à quel prix ?

Des gens qui tombent en rentrant chez eux ? Hahaha, c’est vraiment trop drôle.

Sans doute nostalgique de Vidéo Gag et des émissions courtes mettant en lumière des vidéos amusantes, envoyées par des inconnus, Amazon a décidé de ressusciter le programme sous la forme d’une émission quotidienne de 30 minutes, appelée Ring Nation. Particularité importante : les vidéos de Ring Nation doivent provenir de sonnettes connectées ou de caméras de surveillance Ring, une entreprise détenue par Amazon (qui fait beaucoup de publicité en France en ce moment). Oui, vous avez bien lu. Amazon compte se servir d’objets normalement dédiés à la protection de votre vie privée pour faire rire la planète.

Qui a eu cette idée ?

C’est dans un communiqué paru le 11 août 2022 qu’Amazon dévoile ce qui est une des plus grosses collaborations entre ses différentes entreprises. En plus de Ring, Amazon fait appel aux studios MGM Television et Big Fish Entertainement, rachetés en 2021, pour produire son programme. Le tout sera probablement diffusé sur Prime Video, même si l’idée de « quotidienne » laisse penser que Ring Nation pourrait avoir sa place à la télévision linéaire. Amazon est allée chercher l’humoriste Wanda Sykes, connue pour sa capacité à commenter l’actualité avec sarcasme, pour faire la narration de ses vidéos.

Que va-t-il se passer ? Vont-ils tomber ou se faire attaquer par un chien ? On a hâte de le savoir ! // Source : Ring

Que verra-t-on dans Ring Nation ? Concrètement, tout ce qu’une caméra de surveillance peut filmer. « Qu’il s’agisse de voisins qui sauvent des voisins, de demandes en mariage, de réunions militaires ou d’animaux loufoques, Ring Nation présente les clips les plus intéressants d’un bout à l’autre du pays. » explique Amazon dans son communiqué, vraisemblablement pas du tout conscient de la limite franchie niveau vie privée (le point n’est pas évoqué une fois dans le communiqué).

Comment Amazon obtiendra-t-il ces vidéos ? Rassurez-vous, l’entreprise ne se servira pas directement sur ses serveurs. Ce sont aux utilisateurs américains de soumettre leurs enregistrements les plus drôles, sans doute depuis l’application Ring. On peut toutefois se demander si Ring Nation n’ouvre pas une boîte de Pandore. L’émission rend acceptable le fait de diffuser des vidéos privées dans un cadre humoristique, quitte à donner l’impression qu’une sonnette connectée n’est finalement pas du tout un produit privé. Amazon est déjà critiqué pour son partage de contenus avec les autorités, il va cette fois-ci plus loin, en créant du divertissement à partir de produits dédiés à la sécurité. L’émission sera diffusée pour la première fois le 26 septembre.