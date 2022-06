Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) d’Amazon, est l’un des poids lourds du marché. Mais peut-être n’utilisez-vous pas toutes les options qui vous sont proposées.

Comme Netflix ou Disney+, Amazon Prime Video comporte des options qui peuvent rendre plus agréable l’expérience sur la plateforme de SVOD. Il en existe plusieurs, mais les cinq présentées ci-dessous figurent parmi celles à connaître que vous soyez sur PC ou mobile. L’abonnement Prime Video est intégré dans l’abonnement Amazon Prime.

Nettoyer l’historique des vidéos vues sur Amazon Prime Video

Il peut être bénéfique de nettoyer son historique de vidéos vues sur Amazon Prime Video. C’est utile pour écarter les contenus que vous avez lancés, mais que vous n’avez pas aimés, pour éviter d’orienter l’algorithme de recommandation dans une direction que vous ne souhaitez pas emprunter. La suppression se fait au cas par cas. Impossible d’effacer tout d’un seul clic.

La suppression se fait dans les paramètres du compte. Une bonne manière de faire le tri dans ses recommandations futures, en écartant les œuvres qui ont déplu. // Source : Capture d’écran

Activer les téléchargements automatiques sur mobile

C’est une option pour qui utilise Amazon Prime Video sur smartphone. Si vous avez l’application, vous pouvez demander le téléchargement automatique des vidéos. Cela sert à récupérer les épisodes suivants d’une série (vous choisissez le nombre d’épisodes, entre un et cinq d’avance). Cela se passe dans « Mon espace » et « Lecture et téléchargements ».

Désactiver la lecture automatique de l’épisode suivant

Pour indiquer à Amazon Prime Video de ne pas lire automatiquement l’épisode d’après, vous devez vous rendre dans les paramètres de votre compte. Glissez ensuite dans l’onglet « Lecteur » et choisissez l’option « Désactivé ». C’est tout simple. Notez que vous pouvez faire de même pour Netflix et Disney+ si l’enchaînement des épisodes vous ennuie.

Il suffit de cliquer sur Désactivé. C’est tout simple ! // Source : Prime Video

Désactiver la lecture des bandes-annonces

Le chemin exactement le même, que vous vouliez stopper le lancement automatique de l’épisode ou la lecture des bandes-annonces. Rendez-vous dans les réglages de votre compte, allez à l’onglet « Lecteur » et choisissez l’option « Désactivé ». Cela fera cesser les trailers pendant que vous explorez le catalogue du service de SVOD.

Tout savoir d’un épisode Amazon Prime Video

Avez-vous remarqué la présence de la commande « X-Ray » lorsque vous survolez un film ou un épisode de série avec la souris, lors de la diffusion ? C’est le résultat d’une intégration à IMDb, une base de données dans le septième art et au-delà. Cela permet d’avoir des informations sur une scène : les acteurs, la distribution, les musiques, etc. C’est très puissant !

Le X-Ray apparait en surimpression pendant le visionnage, quand vous le demandez. Il vous précise le casting à l’écran et vous apporte des éléments de contexte supplémentaires. // Source : Capture d’écran

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.