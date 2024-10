Lecture Zen Résumer l'article

Après plus de 15 années de mystère, HBO prétend avoir trouvé l’identité du mystérieux Satoshi Nakamoto. La théorie a récemment été dévoilée dans un documentaire sur le Bitcoin diffusé dans la nuit de mardi à mercredi.

À chaque année son Satoshi… En 2024, la réponse donnée au mystère le plus important de l’écosystème crypto vient une nouvelle fois de tomber. Cette fois-ci, c’est le célèbre studio HBO qui pense avoir percé à jour l’identité du fameux créateur de Bitcoin. Selon eux, Satoshi serait… Peter Todd.

HBO avance sa théorie sur l’identité du créateur de Bitcoin dans un documentaire

Plus de 15 années après la publication anonyme du white paper de bitcoin, HBO pense avoir mis la main sur la véritable identité de Satoshi Nakamoto, le pseudonyme donné à l’homme qui a inventé la plus célèbre des cryptomonnaies, dont l’identité demeure inconnue.

Dans un documentaire intitulé « Money Electric : The Bitcoin Mistery » la chaine avance sa théorie autour du créateur de Bitcoin. Dans cette création originale signée Cullen Hoback, on y voit notamment une équipe d’enquêteurs chargée de retracer les premiers pas de l’écosystème crypto et des premiers utilisateurs de la blockchain, la technologie derrière Bitcoin.

On y retrouve notamment pléthore de candidats déjà bien connus de l’écosystème, d’Adam Back à Nick Szabo en passant par Hal Finney, des noms issus de la communauté cypherpunks, le mouvement de cryptographes à l’origine des idées résolument décentralisées de Bitcoin.

Jusqu’à aujourd’hui, aucune preuve concluante n’a permis de révéler la véritable identité du développeur central du Bitcoin. Toutefois, selon HBO, la réponse ne se trouve pas ici. Pour eux, le véritable Satoshi Nakamoto serait Peter Todd, un nom encore absent du tableau ces dernières années.

Qui est Peter Todd ? Le prétendu créateur du Bitcoin

Dans un développement de presque deux heures, HBO explique que Peter Todd pourrait être la tête pensante autour du Bitcoin. Mais qui est-il ? Et quels sont les arguments de cette théorie ?

Actif dans la communauté Bitcoin depuis 2012, Peter Todd est un développeur canadien ayant gravité autour de plusieurs contributions techniques pour Bitcoin. Mais, selon HBO, Todd aurait été plus qu’un contributeur : il serait le créateur de Bitcoin lui-même, caché derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto.

Les principaux arguments de HBO sont les suivants :

Peter Todd aurait utilisé le pseudonyme de Satoshi pour être pris au sérieux, car il n’avait que 20 ans à l’époque.

Des échanges publics sur des forums comme BitcoinTalk, où Todd aurait accidentellement signé un message en tant que Satoshi.

Il s’exprime de la même manière.

Todd a disparu de la scène publique pendant deux ans, ce qui coïncide avec la dernière apparition de Satoshi en 2010.

La réponse négative de l’intéressé

Face à cette théorie, le principal intéressé, rapidement interpellé sur X, n’a pas tardé à démentir l’affirmation relayée par HBO. Comme le rapportent nos confrères du Journal du Coin, il a lui-même réfuté cette hypothèse, non sans une pointe d’ironie, sous un post qui le mentionnait :

« Consultez l’historique de mes publications : je ne me suis réellement impliqué que bien plus tard. À l’époque, j’étais trop absorbé par l’école et le travail. »

La réponse de Peter Todd à HBO // Source : X

Connaitra-t-on un jour l’identité de Satoshi ?

Depuis le lancement du Bitcoin en 2009, la crypto-monnaie est devenue un actif à part entière, surtout grâce à sa communauté de passionnés, et ce sans qu’aucune identité ne soit mise en avant. Le créateur anonyme derrière Bitcoin, le fameux Satoshi Nakamoto sur les forums, n’a laissé aucune de trace depuis 2010.

Des années plus tard, le projet open-source a largement gagné en maturité à travers des mises à jour régulières de la part des développeurs actifs de la communauté, mais aucune entité n’est aujourd’hui au centre du projet. D’ailleurs, c’est sûrement une bonne chose puisque cette décentralisation totale permet théoriquement à Bitcoin d’être autonome et moins facilement attaquable.

L’identité de Satoshi fait encore débat après la diffusion de ce documentaire et, et pour cause, chaque année, de nouvelles théories font surface. À titre d’exemple, l’année dernière, une piste évoquait la CIA.

Qui a signé les premiers messages sur les forums de la P2P Foundation ? S’agissait-il d’un groupe ou d’une seule personne ? Difficile de le savoir, et nous ne sommes pas près de tirer les vers du nez des membres Cypherpunks, les principaux intéressés, qui placent l’anonymat au centre de leurs préoccupations sur Internet.

