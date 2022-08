Jusqu’au 17 août, Orange propose son offre Livebox Fibre à 19,99 euros par mois, au lieu de 41,99 euros. Une bonne occasion d’accélérer son Internet avant la rentrée (ou de streamer des films cet été).

C’est quoi cette promotion sur la Fibre Orange ? Orange brade son offre Fibre premier prix, la « Livebox Fibre », à 19,99 euros par mois pendant 1 an. Au-delà des 12 mois, le forfait basculera à 41,99 euros par mois. On vous conseille donc d’ajouter un rappel dans 11 mois pour changer de forfait à temps (ou de demander un basculement vers Sosh à la fin de l’engagement).

Est-ce vraiment une bonne affaire ? Franchement, oui. La Fibre d’Orange est réputée comme la meilleure de France, grâce à une stabilité supérieure à celle des autres opérateurs. Certes, la Livebox 5 n’est pas la plus complète, mais elle vous fournira une bonne connectivité Wi-Fi. Les 500 Mbit/s symétriques promis par Orange sont excellents et devraient répondre à tous vos besoins sans problème, même si l’opérateur commercialise des offres plus performantes (2000 Mbit/s, mais ils ne sont pas vraiment utilisables). À ce prix, on a aussi un décodeur TV avec télécommande (et 140 chaînes) et les appels illimités vers les fixes. L’installation de la Fibre est offerte.

Et les autres offres Orange ? Sosh ? L’offre la moins chère n’est pas la seule en promotion. La Livebox Up et la Livebox Max (2 Gbit/s) sont à 25,99 euros et 34,99 euros par mois, là aussi pendant 12 mois. Si vous voulez plus, ça peut aussi être de bonnes affaires (l’offre Up ajoute un répéteur et les appels vers les mobiles, l’offre Max vous permet de bénéficier de la nouvelle Livebox 6). Côté Sosh en revanche, l’offre « Boîte » est actuellement en promotion à 19,99 euros par mois… mais avec 300 Mbit/s au lieu de 500 Mbit/s. Orange offre le meilleur rapport qualité-prix. L’offre est valable jusqu’au 17 août, exclusivement en ligne.

Les trois offres en promotion. // Source : Orange

Ce qu’il faut savoir sur la Fibre

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.