Comment gérer et protéger efficacement ses données ? C’est une question cruciale pour les particuliers et les entreprises, à l’heure où les menaces pesant sur elles se multiplient, et qui a peut-être une réponse avec les services proposés par Synology.

Depuis quelques années maintenant, les données personnelles constituent l’une des cibles privilégiées des hackers et de certaines entreprises peu scrupuleuses comme les datas brokers. Une marchandise qui s’échange à prix d’or à l’insu de ses propriétaires légitimes, avant d’être utilisée, dans la plupart des cas, pour leur porter préjudice. Particuliers, professionnels, grandes entreprises : personne n’est à l’abri. Il suffit d’ailleurs de fouiller un peu sur la toile pour constater que ce type d’attaque se multiplie : Free, Seiko, l’Université Paris Sorbonne ou encore Boulanger ne constituent ainsi qu’une fraction des victimes de fuites massives de données recensées ces derniers mois.

Mais comment gérer efficacement ses données ? Comment faire pour les protéger et minimiser les risques à leur encontre ? Avec une vingtaine d’années d’expérience dans le domaine du stockage et de la gestion des données, Synology propose de nombreux outils dédiés à la gestion et la protection des données. Et Active Backup en est sans doute l’exemple le plus flagrant.

Une solution complète qui mise sur la simplicité

Si l’on connaît essentiellement Synology pour ses solutions de stockage, plus particulièrement sur le segment des NAS, son savoir-faire ne se limite pas exclusivement à cela. En parallèle de son expertise hardware, la société est composée d’une partie software particulièrement développée, et dont Active Backup est l’un des exemples les plus parlants.

Derrière Active Backup se cache une solution permettant de gérer la sauvegarde de données au sens large. Une solution complète, centralisée, et surtout accessible à tous, qui brille par sa simplicité et son efficacité. Pour commencer, Active Backup est compatible avec une grande variété de supports. Des machines physiques, que ce soient des Mac, des PC, des serveurs ou des machines virtuelles, mais aussi des services en ligne comme Google Workspace ou Microsoft 365.

Une interface simple et claire pour gérer tous vos backups. // Source : Synology

Afin de conduire tout cela au mieux, Active Backup propose une interface unifiée qui regroupe au même endroit toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Tâches en cours, état des données sauvegardées, autorisations, utilisateurs : tout est visible d’un seul coup d’œil pour vous aider à encadrer au mieux vos données et leur protection.

Des mécanismes éprouvés pour protéger les données de tous les dangers

Active Backup n’est pas uniquement un outil de gestion des données polyvalent et puissant. C’est aussi un écosystème destiné à protéger les données qui lui sont confiées, et ce, que ce soit des attaques extérieures, ou bien des maladresses de l’utilisateur. Cela passe avant tout par un système de chiffrement solide. En l’occurrence, un protocole de chiffrement AES-256 qu’il est possible d’appliquer à l’ensemble des destinations de sauvegarde.

Un système d’administrateurs et de gestion des autorisations permet aussi de définir, très simplement, ce que les utilisateurs peuvent faire et ce à quoi ils ont accès. Une bonne manière de limiter la casse en cas de maladresse ou pire, de corruption d’un profil.

Ne laissez aucune de vos données de côté grâce à Active Backup. // Source : Synology

Comme le risque zéro n’existe pas, Active Backup propose aussi un système de restauration des données complet. En cas de corruption ou destruction de certaines données, il est tout à fait possible de récupérer une sauvegarde saine et récente. Une bonne manière de garantir la continuité du service pour les entreprises et les structures du monde entier. Comme l’UNESCO, par exemple.

En s’appuyant sur Active Backup et les technologies proposées par Synology, l’UNESCO a pu créer facilement un système de sauvegarde et de virtualisation pour l’intégralité de ses collaborateurs, répartis dans plus de 70 pays à travers le monde.

Un écosystème complet sans coûts supplémentaires

L’un des très gros avantages d’Active Backup, en plus de son arsenal d’outils et de fonctionnalités extrêmement utiles pour la gestion et la protection des données, reste sans conteste son prix. Là où la plupart des sociétés facturent un tel service, que ce soit via l’achat d’une licence ou un abonnement, Synology met à disposition gratuitement sa suite à tous les utilisateurs possédant un NAS issu de son catalogue.

Quel que soit le ou les modèles de NAS en votre possession, le volume de stockage utilisé ou bien le nombre d’utilisateurs actifs, vous ne paierez rien pour utiliser Active Backup et l’intégralité de ses fonctionnalités. En adoptant Active Backup, et en centralisant son système de sauvegarde avec Synology, le Groupe Hospitalier du Loiret a ainsi pu économiser plus de 90 000 euros par an.

Active Backup est accessible gratuitement à tous les possesseurs de NAS Synology. // Source : Synology

Pour obtenir de plus amples informations sur Active Backup for Business, son utilisation, ou obtenir des conseils pour créer une solution de backup adaptée à vos besoins, rien de plus simple. Le site de Synology contient une page qui lui est dédiée, et qui comporte toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Vous pouvez aussi contacter directement les experts Synology en leur envoyant un mail à l’adresse suivante : [email protected].

Quel NAS choisir pour sauvegarder ses données ?

Le catalogue de Synology propose de nombreux modèles de NAS, qui correspondent à différents profils d’utilisateurs ou tâches à accomplir. Pour les entreprises souhaitant monter une infrastructure qui permet de sauvegarder leurs données, deux modèles se démarquent.

D’un côté, le FS2500. Un NAS 100 % flash au format rack 1U (qui s’intègre dans une baie de serveurs) et capable d’accueillir jusqu’à 12 disques durs flash au format 2,5 pouces comme les SAT5220/SAT5210. Cette configuration mise sur la performance et la rapidité, sans pour autant rogner sur la fiabilité, grâce à une double alimentation ou la possibilité de monter les volumes en RAID pour plus de sécurité.

Le FS2500, un NAS 100 % mémoire flash. // Source : Synology

De l’autre côté, le SA3200D. Avec son format rack 2U et ses 12 baies capables d’accueillir autant de HDD 3,5 pouces comme le HAT5310, il offre une capacité de stockage gigantesque (de 96 à 240 To). Idéal pour les plus grosses structures, il dispose de contrôleurs qui permettent d’éviter la plupart des désagréments d’origine matérielle.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+