Amazon prépare déjà ses Prime Days, programmés pour les 12 et 13 juillet prochains. Les joueuses et les joueurs feraient mieux de s’abonner, puisque la multinationale va multiplier les cadeaux.

Depuis plusieurs mois, les abonnés Amazon Prime peuvent récupérer des jeux gratuits — et, généralement, il ne s’agit pas de petites productions (exemple : il y a Far Cry 4 en juin). À l’occasion de l’événement Prime Day, pendant lequel les promotions vont s’accumuler les 12 et 13 juillet prochains, la multinationale va se montrer encore plus généreuse.

Dans un communiqué publié le 16 juin, Amazon annonce que plus de 30 jeux seront offerts aux membres Prime, à l’occasion du Prime Day. On ne connaît pas encore toute la sélection, mais on sait déjà qu’on pourra récupérer Mass Effect Legendary Edition, trilogie remasterisée qui constitue, à elle-seule, un joli cadeau.

Pour patienter jusqu’à cette période, on pourra récupérer 25 jeux indépendants du 21 juin au 13 juillet. Ce qui porte donc le total à plus de 55 titres à télécharger, simplement en étant un abonné Prime et à condition d’avoir un PC.

Amazon Prime Gaming pendant le Prime Day // Source : Amazon

Les jeux offerts par Amazon dans le cadre du Prime Day

Amazon offrira plus de 30 jeux les 12 et 13 juillet prochains. On en connaît déjà six.

Mass Effect Legendary Edition

Trilogie de RPG se déroulant dans un univers de science-fiction, avec une forte emphase sur la narration (même si les épisodes 2 et 3 sont davantage axés sur l’action). En termes de durée de vie, on atteint des sommets en raison de toutes les quêtes à faire.

GRID Legends

Un jeu de course très récent, plutôt axé sur le divertissement et porté par un gameplay arcade. À la distribution, on retrouve Ncuti Gatwa, vu dans la série Sex Education et futur interprète de Doctor Who.

Need for Speed Heat

Un autre jeu de course, mais qui n’est vraiment pas convaincant…

Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy

Dans cette adaptation de l’univers Star Wars, on incarne un jeune élève de l’académie dirigée par Luke Skywalker. Resterez-vous un Jedi ou succomberez-vous au côté obscur de la Force ?

Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast

Cette fois, on suit les aventures de Kyle Katarn, un agent de la Nouvelle République qui doit combattre une nouvelle menace… Le jeu mélange des phases en vue subjective et à la troisième personne.

Star Wars Republic Commando

Un jeu de tir tactique, qui se déroule entre les épisodes 2 et 3. Où on dirige une escouade de soldats clones pour mener à bien des missions périlleuses.

Comment récupérer les jeux offerts avec votre abonnement Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposés.

», qui liste tous les titres proposés. Cliquez simplement sur « Récupérer le jeu » pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles) ou les autres plateformes (Origin, Epic Games Store).

L’abonnement Amazon Prime Gaming est inclus dans celui d’Amazon Prime (49 € par an ou 5,99 € par mois).

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.