France Télévisions (France 2, France 3…) et Amazon co-diffusent Roland-Garros. Pour regarder le tournoi de tennis, il faut alterner entre les deux.

Amazon a mis fin au monopole de France Télévisions sur Roland-Garros en 2021. Le géant américain, par l’intermédiaire de sa plateforme de streaming Prime Video, a réussi à obtenir une partie des droits de diffusion du célèbre open de tennis. Il profite notamment de la rénovation du court Philippe-Chatrier pour diffuser des matchs le soir, chose qui n’existait pas à l’époque où le service public régnait seul sur le tournoi français.

L’arrivée d’Amazon a eu une conséquence malheureuse : elle a compliqué la diffusion de Roland-Garros à la télévision. Sur quelle chaîne regarder un match ? Où trouver ceux qui ne passent pas à la télévision ? On vous explique tout.

Quels sont les matchs exclusifs à Amazon ?

Malgré l’arrivée spectaculaire d’Amazon, France Télévisions reste le groupe qui possède le plus de matchs. Le jour, il diffuse quasiment toute la compétition (seul le court Simonne-Mathieu, sur lequel il y a tout de même de belles rencontres, est exclusif à Amazon). Le soir par contre, France Télévisions n’a plus rien. Les dix « night sessions », comme Amazon les appelle, sont exclusives au service de streaming.

Tous les courts (sauf Simonne-Mathieu) Court Simonne-Mathieu Le jour ☀️ France 2, France 3, france.tv Tous les courts (sauf Simonne-Mathieu) Amazon Prime Video Court Simonne-Mathieu La nuit 🌔 Amazon Prime Video Tous les courts (sauf Simonne-Mathieu) – Court Simonne-Mathieu

À partir des demi-finales, l’exclusivité d’Amazon prend fin. Les « night sessions » s’arrêteront et les deux diffuseurs auront accès à tous les matchs. Les fans de tennis auront le choix.

Le calendrier d’Amazon. // Source : Amazon

Comment regarder les matchs de France TV ?

Généralement, c’est sur France 2 que le groupe France Télévisions diffuse Roland Garros. À certaines occasions (à 20 heures par exemple, juste avant le début du journal), il lui arrive de basculer son antenne sur France 3. Le groupe France Télévisions diffuse généralement le match le plus important et fait des allers-retours sur les autres courts, pour vous permettre de suivre la compétition.

Si vous souhaitez regarder un match spécifique et qu’il n’est pas à l’honneur sur France 2 ou France 3, il reste possible d’accéder à la plateforme France.TV. Il vous faudra créer un compte pour y accéder, mais le groupe France Télévisions propose de ne se connecter qu’à un seul court, pour voir des matchs moins médiatisés.

La page de France.TV dédiée à Roland Garros, avec un accès à tous les courts. // Source : Capture Numerama

Bien sûr, France.TV existe aussi sous la forme d’applications. On peut télécharger le service sur iOS ou Android, mais aussi sur son téléviseur connecté (Android, Apple TV, Samsung…). Une fois connecté, on a aussi accès à l’ensemble des courts.

Comment regarder les matchs d’Amazon ?

À quelques rares exceptions près, les matchs d’Amazon sont réservés à ses abonnés payants. Pas besoin de rajouter une option (comme avec la Ligue 1), mais il faut tout de même posséder un compte Amazon Prime. Si vous en avez un, il vous suffit de vous rendre sur primevideo.com ou sur l’application mobile ou Smart TV de Prime Video. Roland Garros est mis à l’honneur.

Sur Prime Video, chaque match est proposé sous la forme d’un programme. Il n’y a pas de flux global comme sur France TV, on choisit le match que l’on veut regarder.

Prime Video met en avant Roland Garros. // Source : Capture Numerama

Peut-on regarder Roland-Garros en 4K ?

Oui, mais c’est loin d’être facile. Pour la 9ème année consécutive, France Télévisions propose un flux 4K sous la forme d’une expérimentation. Il est accessible en région parisienne, à Toulouse et à Nantes via la TNT. Ailleurs, seuls les clients Fransat et OrneTHD, des opérateurs plus petits qu’Orange, Bouygues, SFR et Free, y ont droit.

Pour aller plus loin On est en 2022 et regarder Roland Garros en 4K est toujours compliqué

Amazon, lui, revendique le fait de diffuser tous les matchs en 4K HDR (un sigle UHD est présent si vous avez un téléviseur compatible). Le fait-il vraiment ? C’est difficile à dire. Il y a eu des dysfonctionnements au début et nous n’avons pas la preuve de la réactivation du flux 4K.