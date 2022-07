Que ce soit pour évoluer professionnellement, créer son propre site ou tout simplement découvrir un nouveau passe-temps, apprendre à coder ne sera jamais une perte de temps dans un monde où le numérique règne. Voici une série de sites et applications pour se lancer dans les arcanes du codage.

Emmanuel Macron a lancé l’idée d’enseigner le codage dès le collège lors de son intervention au salon Vivatech en juin dernier. Si apprendre à programmer n’est pas une obligation en soi, la connaissance d’un langage informatique ouvre de nombreuses opportunités dans un monde où les entreprises courent après les programmeurs. Le rapport « les Métiers en 2030 » publié conjointement par France Stratégie et la DARES (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) indique que les métiers d’ingénieries de l’informatique sont ceux qui connaitront la plus forte demande entre 2019 et 2030.

Sans non plus avoir l’ambition de devenir un virtuose du clavier, apprendre à coder peut se révéler utile pour des commerçants, des patrons de petites entreprises ou un directeur d’association pour éditer eux-mêmes un site web. On est vite perdus, en revanche, lorsqu’on tente de comprendre le code. En plus, il faut choisir un langage parmi HTML, JavaScript, Java Swift, C ++, Python ou CSS… chacun répondant à des fonctionnalités différentes.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné cinq plateformes ou applications pour acquérir les base du code gratuitement ou à moindre cout.

OpenClassRooms

Source : Openclassrooms

La plateforme est déjà bien connue pour suivre de nombreuses formations, elle est également recommandée pour apprendre à coder rapidement. Les principaux langages informatiques y sont enseignés et l’utilisateur peut choisir entre une série de cours en format texte ou vidéo. Des forums existent aussi entre élèves pour trouver rapidement une réponse à ses problèmes. À noter que la version gratuite vous limite à cinq vidéos, d’une durée maximum de quinze minutes par semaine. L’ouverture d’un compte premium, à partir de 20 euros par mois, offre l’accès à plus de contenus et des mentors personnels.

Coursera

Source : Coursera

Coursera est une vaste base de cours en ligne. Certains sont gratuits, issus de programmes universitaires, d’autres sont payants. Il est possiblement de contacter le site pour connaitre les enseignements auquel vous avez accès. Globalement, on y trouve une formation pour tous les langages ainsi que des introductions au codage.

Code Academy

Source : Code Academy

Ce site est devenu une référence pour apprendre à coder efficacement et gratuitement. 12 langages sont proposés et plus de 300 millions d’heures de contenu sont disponibles gratuitement. 25 cours sont offerts chaque mois. Pour 17,99€ par mois, vous aurez accès à 65 cours et un système d’apprentissage bien mieux pensé. Seul bémol, tous les cours sont en anglais.

Grasshooper

Source : Grasshopper

Voilà une application pour se familiariser avec les bases du codage, à travers une application ludique et intuitive. Développée par Google, elle compte déjà plus de 6 millions d’utilisateurs selon la firme de Mountain View. Les exercices permettent de comprendre le fonctionnement des différents langages, comment « rédiger » une page et en cas d’erreur, vous recevez un retour instructif. Tout est en anglais également.

Sololearn

Source : Sololearn

Solo Learn est un site web et une application gratuite par lesquels sont passés plus de 10 millions d’élèves. La plateforme propose de se lancer pédagogiquement dans le codage, des quiz permettent de passer des niveaux. Le site réunit également une communauté de débutants comme de professionnels qui offrent de nombreux conseils ainsi que des propositions pour améliorer son code. Une bonne base en anglais est encore une fois nécessaire.

Aussi compliqué que cela puisse paraître, le code n’est souvent qu’une question de logique et d’enchaînement méthodique que l’on répète régulièrement. Le tout est de s’armer de patience, et de répéter, répéter, répéter.