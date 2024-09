Lecture Zen Résumer l'article

C’est la rentrée ! On ne peut pas y échapper ! Pour réussir tout au long de l’année scolaire, adopter dès le début de bonnes habitudes de travail est essentiel. Découvrez notre sélection d’applications pour aider les élèves à rester performants, quel que soit leur niveau.

La rentrée scolaire marque le début d’une nouvelle année pleine de défis, d’opportunités et d’apprentissages. C’est un moment crucial pour les élèves de tous âges, car il pose les bases de la réussite pour les mois à venir.

Dès les premières semaines, il est essentiel d’adopter des habitudes de travail efficaces pour rester sur la bonne voie tout au long de l’année. En effet, une organisation rigoureuse, une gestion du temps optimale et une méthode d’apprentissage structurée sont autant de clés pour surmonter les obstacles académiques. C’est peut-être aussi le bon moment pour changer d’ordinateur portable avec la rentrée.

Dans ce contexte, les nouvelles technologies offrent un soutien précieux. Grâce aux applications éducatives, les élèves peuvent non seulement structurer leur travail, mais aussi bénéficier de ressources adaptées à leur niveau et à leur rythme d’apprentissage. Que vous soyez en primaire, au collège, au lycée ou même en études supérieures, il existe aujourd’hui une multitude d’applications conçues pour répondre aux besoins spécifiques de chaque étape de la scolarité.

Notre sélection ne traitera pas spécifiquement d’une matière. Ainsi, si vous êtes à la recherche d’une application pour apprendre une nouvelle langue, rendez-vous dans notre top 6 des applications pour apprendre une langue étrangère.

Nomad Education, pour toute la scolarité

Nomad Education est une application éducative complète conçue pour accompagner les élèves tout au long de leur scolarité, quel que soit leur niveau, du primaire aux études supérieures. Disponible sur Android, iOS et via un navigateur web, cette application se distingue par son interface claire et intuitive, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur leurs révisions sans distractions inutiles.

Dès l’inscription, l’élève peut sélectionner son niveau et ses matières, accédant ainsi aux programmes officiels en accord avec le ministère de l’Éducation. Les fonctionnalités principales incluent des quiz pour tester ses connaissances, des mini-cours reprenant les notions essentielles, et des exercices corrigés pour approfondir les chapitres. Nomad Education permet également de suivre sa progression et de créer un planning de révision personnalisé en fonction des dates d’évaluation.

L’application ne se limite pas aux révisions académiques. Elle offre aussi des contenus enrichissants tels que des quiz de culture générale, des actualités, et même des conseils d’orientation via des tests adaptés. De plus, les utilisateurs peuvent accéder à une sélection de journaux et magazines gratuits, ainsi qu’à des podcasts éducatifs.

Gratuite dans sa version de base, Nomad Education propose une offre premium, Nomad+, qui débloque des fonctionnalités avancées comme les fiches de révision détaillées et l’accès à une bibliothèque complète de ressources.

Nomad Education (Brevet Bac Sup Primaire) Télécharger gratuitement

Knowunity, partager pour progresser

Knowunity est une application mobile innovante, idéale pour les élèves du collège et du lycée qui cherchent à améliorer leurs révisions et à surmonter les difficultés scolaires. Disponible gratuitement sur iOS et Android, Knowunity se distingue par sa communauté active de plus de 13 millions d’élèves à travers le monde, qui partagent leurs fiches de révision, notes de cours, et autres supports pédagogiques. Cette plateforme collaborative permet à chaque utilisateur de consulter des ressources créées par d’autres élèves et de contribuer en partageant ses propres fiches.

L’un des atouts majeurs de Knowunity est son assistant d’intelligence artificielle, qui agit comme un véritable tuteur personnel. Ce dernier aide les élèves à réaliser leurs devoirs et à approfondir leurs connaissances en proposant des solutions adaptées. Par exemple, il suffit de prendre en photo un devoir pour que l’IA propose des pistes de résolution. De plus, l’application offre des cartes mémos et des quiz gratuits pour s’entraîner sur différentes matières.

Bien que l’application soit gratuite, certaines fonctionnalités, telles que le téléchargement de fiches ou les suggestions de contenus spécifiques, sont réservées aux utilisateurs qui souscrivent à l’abonnement pro.

Knowunity: revision & devoir. Télécharger gratuitement

Wiloki, pour une approche ludique

Wiloki est une application de soutien scolaire spécialement conçue pour les élèves du primaire et du collège, offrant un environnement d’apprentissage complet et personnalisé.

L’une des principales forces de Wiloki réside dans son approche ludique et immersive de l’apprentissage. L’application transforme les révisions en une expérience engageante où les élèves peuvent personnaliser leur avatar, participer à des défis, et gagner des récompenses. Ici, pas de fiches de révision collaboratives comme Knowunity mais une méthode plus ludique, interactive et visuelle pour capter l’attention des plus jeunes.

Wiloki se distingue également par son coach virtuel, qui suit la progression de chaque élève et ajuste les exercices et les leçons en fonction de leur niveau et de leur rythme d’apprentissage. Ce suivi personnalisé est renforcé par un tableau de bord accessible aux parents, permettant de suivre les progrès en temps réel.

En termes de contenu, Wiloki offre des milliers de vidéos, fiches de cours et exercices couvrant toutes les matières du programme scolaire. Contrairement à Knowunity, Wiloki propose une expérience d’apprentissage plus encadrée, avec des ressources qui s’adaptent continuellement aux besoins de l’élève. Gratuite dans sa version de base, Wiloki propose, comme ses concurrents, un abonnement pour un accès illimité à toutes ses fonctionnalités.

Wiloki – Soutien scolaire du primaire au collège Télécharger gratuitement

Kartable, pour suivre les programmes officiels

Autre application éducative à utiliser toute l’année : Kartable. Destinée aux élèves du CE1 à la Terminale, elle offre un vaste choix de cours, d’exercices, et de quiz couvrant 14 matières. Elle est conçue pour aider les élèves à apprendre, réviser et s’améliorer, tout en suivant les programmes officiels de l’Éducation Nationale. Kartable se distingue par son interface intuitive et visuelle, permettant un accès facile à des ressources pédagogiques de qualité, créées par des enseignants qualifiés.

Contrairement à d’autres applications de soutien scolaire comme Wiloki, qui se concentre sur un apprentissage ludique et immersif, ou Knowunity, qui mise sur une approche collaborative entre élèves, Kartable propose un modèle d’école virtuelle en ligne. Cette plateforme permet aux élèves de travailler à leur rythme, avec des cours adaptés à leur niveau, des fiches de révision, et des exercices corrigés. De plus, Kartable dispose d’une technologie d’évaluation du niveau des utilisateurs, facilitant la planification du travail et des révisions, évitant ainsi la lassitude.

L’application est disponible gratuitement, avec une option Premium offrant un accès illimité à tous les contenus.

Kartable Télécharger gratuitement

OuiActive, réviser par le jeu

Pour les collégiens uniquement, OuiActive est un excellent outil pour accompagner les élèves tout au long de l’année scolaire. Disponible sur iOS et Android, l’application gratuite attire particulièrement ceux qui pourraient se sentir désengagés par les méthodes d’apprentissage traditionnelles, grâce à une approche ludique qui combine cours, vidéos explicatives, mini-jeux et quiz.

En intégrant des mini-jeux et des quiz adaptés au niveau de chaque élève, l’application maintient l’intérêt des collégiens et leur permet de progresser à leur rythme. Outre ses ressources pédagogiques, OuiActive implique également des personnalités reconnues, comme des sportifs et artistes, pour motiver les élèves à travers des exemples inspirants. Cette stratégie contribue à rendre les révisions plus attractives, tout en garantissant une progression académique solide.

OuiActive : revisions college Télécharger gratuitement

Schoolmouv, avec des vidéos explicatives

Disponible sur iOS et Android, Schoolmouv est une plateforme numérique française qui propose un large éventail de ressources pédagogiques (fiches de cours, vidéos explicatives, quiz interactifs) et des exercices corrigés. En couvrant toutes les matières du programme scolaire français, SchoolMouv aide les élèves à renforcer leurs connaissances, à réviser efficacement et à progresser toute l’année.

L’un des points forts de SchoolMouv est la qualité de ses vidéos pédagogiques, animées par des professeurs certifiés, qui rendent les leçons plus accessibles et compréhensibles. Ces vidéos sont souvent accompagnées d’exemples concrets et d’illustrations, ce qui les rend particulièrement utiles pour les élèves ayant une mémoire visuelle et auditive. De plus, l’application offre des tableaux de bord individuels pour suivre la progression des élèves, leur permettant d’identifier leurs points forts et leurs faiblesses. Les parents peuvent aussi avoir accès à ces statistiques et graphiques, leur permettant de suivre les progrès de leurs enfants.

SchoolMouv – Cours & révisions Télécharger gratuitement

Khan Academy, pour apprendre à tout âge

Khan Academy se distingue des autres applications puisqu’il s’agit d’une plateforme éducative en ligne qui répartit les cours et les exercices par thématique et non par niveau scolaire. Ici, pas de programme déterminé, mais des sujets d’apprentissage et des ressources pédagogiques avec des cours et des exercices sur les mathématiques (arithmétique, algèbre, géométrie, trigonométrie, statistiques, calcul, algèbre linéaire), les sciences (biologie, chimie, physique), l’informatique et bien d’autres.

L’application conserve toutefois le système d’apprentissage progressif en débloquant au fil du temps certains sujets. Il faudra ainsi renforcer les concepts de base avant de passer à des thématiques plus avancées, et ce, quelle que soit la matière choisie. Notez que tout est gratuit et que les contenus sont élaborés par des enseignants et experts pédagogiques. Khan Academy permet aussi aux enseignants de créer un compte et d’y rattacher les comptes de leurs élèves, de manière à leur demander de travailler certaines notions moins bien acquises. Le professeur aura alors la possibilité de consulter les statistiques et courbes d’apprentissage des élèves pour vérifier que les leçons sont bien comprises et sues, sans avoir à créer des groupes de niveaux en classe.

Khan Academy Télécharger gratuitement

