Un développeur a réussi à créer un jeu Tetris entièrement fonctionnel dans un fichier PDF. Ce faisant, le jeu peut ainsi tourner sur n’importe quel ordinateur et dans la plupart des navigateurs, puisque ce format est largement supporté.

D’habitude, c’est Doom qu’on utilise pour bidouiller des choses. On a même vu un Captcha utiliser Doom pour vérifier si on est bien un human. Mais cette fois-ci, c’est Tetris qui est à l’honneur. Un développeur en a créé une version totalement jouable du célèbre puzzle de briques à imbriquer dans un fichier PDF.

Tetris dans un fichier PDF : ça existe

C’est le développeur et analyste de sécurité informatique néerlandais Thomas Rinsma qui a partagé sur X sa création : un Tetris dans un fichier PDF, baptisé PDFtris. Il s’agit d’un simple lien qu’on peut ouvrir sur n’importe quel navigateur, sur ordinateur. Pour y jouer, il n’y a rien à installer, pas besoin de modifier le PDF : on peut cliquer sur « Start game » et commencer la partie.

Tetris dans un fichier PDF. Oui.

On peut contrôler les petites briques grâce à des boutons situés en dessous de la grille, ou utiliser les touches WASD (on ne peut pas utiliser ZQSD ou les flèches malheureusement). Pour chaque ligne complétée, vous gagnez un point. Contrairement à nombre d’autres versions de Tetris, la difficulté n’augmente pas avec le temps.

Quelle époque. // Source : Numerama

Fichier PDF oblige, l’interface n’est pas du tout stylisée et il y peut y avoir quelques bugs graphiques. Mais, la prouesse est impressionnante : le code du projet est disponible sur GitHub. Tout a été programmé en Python et le PDF ne comprend que du texte brut, aucune image.

Il y a même une option de sauvegarde de son score, ou plutôt une astuce pour le conserver. On peut imprimer le fichier PDF qui le montrera fièrement à tous vos collègues.

