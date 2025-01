Lecture Zen Résumer l'article

Un développeur a réussi à adapter Doom sur un fichier PDF. Le jeu complet ! On peut y jouer au clavier. Malheureusement, ce n’est pas là-dessus que vous réaliserez vos meilleurs scores.

Qui a dit que Doom ne pouvait pas fonctionner partout ? Le jeu est vraiment le mètre-étalon des bidouilleurs. On l’installe partout : au sein d’un captcha, sur un frigo, dans une montre connectée… Maintenant, c’est au tour d’un fichier PDF d’y passer. C’est la petite prouesse technique d’un développeur du nom d’ading2210, dans la même lignée que Tetris dans un fichier PDF.

Doom sur PDF : pour y jouer, il n’y a besoin de rien

De son vrai prénom Allen, ce lycéen passionné de programmation a créé ce portage du jeu sur un fichier PDF, très justement appelé DoomPDF. Pour cela, il n’a utilisé que du JavaScript et du WebAssembly. Tout le monde peut y jouer gratuitement et sans rien installer. Il faut toutefois ouvrir le lien depuis un navigateur web basé sur Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge, etc.) et sur Firefox.

Doom dans un fichier PDF. // Source : Numerama

On peut y jouer en cliquant sur les contrôles pour se déplacer ou tirer. Mais DoomPDF permet aussi de jouer au clavier, en cliquant d’abord dans un champ texte. Hélas, le jeu est conçu pour les claviers QWERTY : à moins de passer son clavier en anglais, il est difficile d’y jouer. Selon la page Github du jeu, la mise à jour de l’affichage prend environ 80 ms par image. Ce qui revient à 12,5 images par seconde.

Aucune image, il n’y a que des caractères dans ce portage // Source : Numerama

Doom reste un jeu ultra-dynamique, à l’inverse d’un fichier PDF. De fait, le jeu n’est pas très jouable. De fait, c’est surtout une démonstration technique d’un bidouilleur, et une contribution de plus au portage de Doom sur tout et n’importe quoi. Il n’y a aucune image, simplement des caractères ASCII, avec six niveaux de gris. Le tout tient dans 6,19 Mo, une taille ridicule.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+