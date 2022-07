Google élargit les possibilités de son application facilitant le transfert d’iOS vers Android. Désormais, tous les smartphones Android avec l’OS en version 12 sont gérés.

Vous avez envie de quitter l’iPhone au profit d’un smartphone Android qui ne soit pas lié à une marque précise ? C’est désormais possible, avec la compatibilité étendue de l’application « Passer à Android ». Comme le relève Frandroid, Google a annoncé le 29 juin 2022 que le support du logiciel sur iOS couvre maintenant tous les téléphones sur Android 12 — la version la plus récente de l’OS.

Tous les smartphones Android 12 sont gérés

L’outil de migration d’iOS vers Android a fait ses débuts mi-avril, mais dans la plus grande discrétion. La firme de Mountain View n’avait pas communiqué. Ce sont les médias qui avaient repéré l’arrivée de l’application, sans doute parce que ce programme avait encore un fonctionnement limité. La généralisation à tous les appareils équipés d’Android 12 permet à Google d’en faire la promotion.

Jusqu’à présent, seuls les Pixel étaient traités, ce qui limitait drastiquement l’intérêt de cette application, rappellent d’ailleurs nos confrères. C’était oublier qu’Android 12 est un écosystème bien plus ouvert, diversifié et fragmenté que l’iPhone. Il y a des dizaines de marques. Notez cependant aussi une petite contrainte côté iOS : il faut que la version installée soit au moins la douzième.

Vous n’avez pas de Pixel ? Aucun souci : l’app développée par Google gère maintenant n’importe quel smartphone Android (si l’OS est en version 12). // Source : Numerama

La procédure de transfert se veut évidemment la plus conviviale possible, afin que les personnes qui ne sont pas les plus débrouillardes en informatique n’aient presque rien à faire. La connexion peut se faire soit sans fil, soit avec le câble de l’iPhone. Des instructions s’afficheront pour expliquer comment basculer ses photos, contacts, calendriers, applications, et ainsi de suite.

Si vous passez de l’iPhone à un smartphone Android, c’est peut-être parce que vous changez d’écosystème. Dans ce cas-là, il est important de déterminer ce que vous comptez faire avec vos données dans le cloud d’Apple — iCloud. Vous pouvez certes les laisser, mais vous pouvez vouloir les basculer vers le cloud de Google. On peut penser aux photos, par exemple.

Avec l’arrivée prochaine d’Android 13, qui est attendue au cours de l’été, il est certain que Google étendra le support de l’application à la génération d’après. On commence d’ailleurs à avoir une petite liste de smartphones compatibles avec Android 13. Nokia, Lenovo, OnePlus, Oppo, Asus sont quelques-uns des fabricants qui ont commencé à annoncer leurs plans avec cet OS.