Android 13 ne sera pas une mise à jour majeure. Annoncée lors de l’I/O 2022, la future version de l’OS de Google se contentera d’apporter quelques petites nouveautés.

Sans surprise, Android 13 ne sera pas une très grande mise à jour. Déjà disponible sous la forme de versions bêta depuis plusieurs mois, la future version du système d’exploitation mobile de Google n’introduira que très peu de nouveautés majeures cet été, lors de son lancement public. Google l’a officiellement dévoilée lors de sa conférence I/O 2022 le 11 mai, mais la présentation a été courte.

Google Wallet, la plus grosse nouveauté

Pour vous dire à quel point Android 13 n’est pas très excitant : sa nouveauté la plus importante est Google Wallet, un portefeuille virtuel. Cette application, qui reprend mot pour mot le concept d’Apple Wallet sur iOS (ex-Passbook), réunira au même endroit les cartes de paiement Google Pay, les cartes de fidélité, les tickets d’avion, les certificats vaccinaux, les clés de voitures virtuelles et, petite nouveauté, les documents d’identité dans les pays qui autorisent leur dématérialisation.

Google Wallet est une copie parfaite d’Apple Wallet, mais c’est une bonne chose. L’application d’Apple fait partie des points forts de l’iPhone. Il n’y a plus qu’à espérer que Google réussisse à convaincre les développeurs tiers de tout centraliser dans son application, ce qui n’est pas gagné.

Le Google Wallet d’Android 13. // Source : Google

Une meilleure gestion des tablettes et du multi-appareils

Cet automne, Google lancera la Google Tablet. Sans surprise, l’entreprise prépare le terrain avec Android 13. Comme Android 12L avant, la future mise à jour de l’OS mobile va ajouter quelques nouveautés visant à améliorer l’expérience sur grand écran. Une vingtaine d’applications Google vont gagner le support du multi-colonnes, pour être plus faciles à utiliser (et plus jolies) sur tablette. Ces nouveautés sont bienvenues, Google a du retard en la matière.

Google promet plein de mises à jour pour ses applications. // Source : Google

En plus de ça, Google promet aussi du nouveau vis à vis de l’intéropérabilité. Comme Samsung ou Huawei (ou Apple), Google va intégrer un copier-coller synchronisé entre les différents appareils Android d’un foyer. Vous copiez une photo sur votre smartphone ? Vous pourrez la coller sur votre tablette. Ça ne changera pas la vie des utilisateurs puisque la plupart des marques intègrent des systèmes similaires, mais l’arrivée d’un système natif devrait rendre ce service fonctionnel entre des terminaux de différentes marques.

Le multitâche est mieux géré sous Android 13. Il y a une vraie barre façon Windows. // Source : Google

D’autres nouveautés très légères

À part ça, Google a promis de très légers ajustements comme la possibilité de changer la langue d’une seule application, si on est bilingue par exemple (encore une fois, Apple le propose déjà). La marque dit aussi vouloir étendre la compatibilité Google Cast à de nouveaux partenaires, pour mieux rivaliser avec Apple AirPlay. La possibilité de personnaliser la couleur de ses applications va aussi être étendue à de nouveaux endroits.

Android 13 est plus une mise à jour de remise à niveau qu’une mise à jour majeure, comme a pu l’être Android 12 l’an passé avec son nouveau design.

Les marques qui proposent une bêta d’Android 13 dès aujourd’hui. // Source : Google

Disponible en bêta sur quelques terminaux conçus par une dizaine de marques, Android 13 arrivera en version finale cet été. Il ne révolutionnera pas grand-chose, mais avait-on besoin de très gros changements ?