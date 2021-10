Google a présenté le 27 octobre Android 12L, une nouvelle version spécialement conçue pour les appareils dotés de grands écrans, notamment les smartphones pliables et les tablettes. Disponible pour l'heure en developer preview, Android 12L devrait arriver en bêta en décembre et être déployée début 2022.

La vogue des smartphones pliables n’a pas échappé à Google. Lors de l’Android Dev Summit du 27 octobre, la firme de Mountain View a présenté Android 12L, une version d’Android 12 spécialement conçue pour rendre l’utilisation de grands écrans plus agréable. Elle est pensée pour les dalles de plus de 600 dips (device independent pixel), et pourra donc améliorer l’expérience sur des smartphones pliants, mais également sur des tablettes ou des ordinateurs portables sous Chrome OS. « Android 12L propose une interface utilisateur redéfinie de manière à être plus belle et plus simple à utiliser sur de grands écran, notamment au niveau des notifications, des paramètres rapides, de l’écran de verrouillage et de la page d’accueil, mais pas seulement », promet Google.

Afficher simultanément plusieurs éléments de l’application

Cette version Android 12L tirera un meilleur parti de la surface d’écran de ce type d’appareils, en présentant les informations à travers un agencement à deux colonnes. Grâce à cette disposition, les paramètres rapides et les notifications seront, par exemple, présentés sur deux colonnes différentes et situées côte à côte. Il sera donc possible d’y accéder simultanément. « L’écran verrouillé reprend également cette disposition en deux colonnes pour mettre en valeur les notifications et l’horloge », précise le billet de blog Google. Des applications système comme Paramètres ont également été optimisées en ce sens.

Cet agencement permet aussi d’afficher en même temps plusieurs éléments (ou « Activités ») d’une même appli. Sur une application telle que Google Message, cela se traduit ainsi par l’affichage simultané de la liste de toutes les conversations dans une colonne, et d’une conversation en particulier dans l’autre. « Cela requiert peu voire pas de modifications de votre application, précise Google aux développeurs et développeuses. Vous déterminez comment votre application affiche ces activités — côte à côte ou empilées — via un fichier configuration XML ou via l’API Jetpack Windows Manager. Le système s’occupera de gérer la présentation en se basant sur la configuration que vous avez créée. »

Google précise qu’Android 12L rendra certaines interactions plus simples : « Le schéma pour verrouiller son téléphone et les contrôles PIN sur tablettes seront désormais affichés sur le côté de l’écran, à portée de main. Et les utilisateurs n’auront qu’à tapoter l’autre côté de l’écran pour déplacer le module de contrôle de verrouillage à cet endroit . » Selon la firme Mountain View, la transition entre position dépliée et position repliée sur les smartphones pliables sera également plus fluide.

Le multitâche sera optimisé sur Android 12L

Le multitâche va lui aussi être optimisé sur Android 12L, grâce à l’arrivée d’une nouvelle barre des tâches. Il suffira de « glisser – déposer », à gauche ou à droite, des applications situées dans cette barre pour basculer en mode split screen. Cette nouvelle barre des tâches permettra également de passer plus rapidement d’une application à l’autre.

Pour l’heure, Android 12L n’est disponible qu’en développer preview. La bêta devrait arriver en décembre 2021 et le déploiement final se faire quelque part vers la fin du premier trimestre 2022 ou au début du deuxième trimestre de l’année prochaine.

