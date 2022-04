Google lance une application sur iOS, qui facilite le transfert des données d’un iPhone vers un smartphone Android. Pratique.

Elle a mis du temps à arriver, mais elle est enfin là : l’application de Google pour migrer facilement ses données d’un smartphone à l’autre est disponible au téléchargement. Plus exactement, l’utilitaire que fournit l’entreprise simplifie le passage d’un iPhone vers un smartphone Android. L’application s’appelle « Passer à Android » et est à télécharger sur l’App Store.

Passer à Android, grâce à une application iOS dédiée

L’outil était en gestation depuis des mois. Au cours de l’été 2021, des indices avaient été décelés dans une application pour Android suggérant l’arrivée prochaine d’un service de migration entre iOS et le système d’exploitation mobile de Google. Son nom ? « Switch to Android ». Mais depuis, on ne savait guère où en était ce projet, Google s’étant montré peu loquace.

Il existe déjà des utilitaires qui permettent par exemple de basculer sans grande difficulté d’un modèle de téléphone Android à un autre. Mais la transition d’un écosystème à un autre est moins simple. C’est pourtant une situation qui peut survenir, par exemple à Noël ou à un anniversaire si on reçoit un tout nouveau smartphone ou l’iPhone dernier cri.

Basculer votre quotidien numérique d’un smartphone à l’autre. // Source : Nino Barbey pour Numerama

De son côté, Apple propose déjà sa propre solution sur Android (Migrer vers iOS) depuis des années. La sortie de l’application de Google sur l’App Store équilibre un peu les choses et, surtout, rend moins difficile le passage d’un OS à l’autre, grâce à une meilleure portabilité — ce qui est une toile de fond dans la politique numérique de l’UE d’ailleurs, via le RGPD et le DMA.

C’est le site TechCrunch qui a repéré en premier la sortie de cette application sur iOS, le 13 avril 2022. L’absence de communication de la part de Google a été remarquée et a suscité quelques questionnements. La firme de Mountain View réserve peut-être une prise de parole officielle sur le sujet pour sa prochaine conférence annuelle, Google I/O, qui est prévue les 11 et 12 mai 2022.

L’application transfère les données principales d’un portable à l’autre, que ce soit les photos, vidéos, contacts ou événements d’agenda, le tout sans avoir besoin d’un quelconque câble. Elle aide également à passer en douceur du service de messagerie propriétaire iMessage, sur l’iPhone, aux SMS qui seront employés sur le smartphone Android.