Android 13 arrivera à l’été 2022. On connait déjà quelques modèles compatibles avec la nouvelle version du système d’exploitation, grâce à la bêta.

La sortie d’Android 13 est attendue pour le courant de l’été 2022. Google entre donc dans la dernière ligne droite du développement du système d’exploitation, avec la publication de la version bêta 3 de l’OS le 8 juin 2022. C’est d’ailleurs l’avant-dernière avant la publication finale d’Android 13. Il restera encore une étape, attendue en juillet.

Aujourd’hui, Android 13 est dans une version plutôt stable pour une bêta, avec un certain nombre de composants figés — les développeurs et les développeuses vont pouvoir s’appuyer dessus pour se préparer à la transition vers cette nouvelle branche, sans craindre des modifications substantielles dans le comportement des API, notamment.

Android 13 est attendu pour l’été 2022. // Source : Louise Audry pour Numerama

Avec l’arrivée prochaine d’Android 13, dont le nom de code officieux est Tiramisu, les fabricants de smartphones vont devoir se préparer comme chaque année à un nouveau virage dans l’écosystème Android (même si en surface, Android 13 parait ne pas apporter de très grosses nouveautés). Et, déjà, certains constructeurs testent Android 13.

Installer la bêta d’Android 13 avec prudence

Il est possible, si vous le désirez, de passer à Android 13 en avance. Cependant, il faut bien avoir en tête qu’il ne s’agit pas d’un OS qui a franchi toutes les étapes lui permettant de s’inviter sur les smartphones du public. Pour le dire autrement, c’est une version qui s’adresse surtout aux devs.

En somme, des fonctionnalités peuvent manquer, ou bien ne pas marcher comme elles devraient. En outre, l’accès aux versions préliminaires d’Android 13 se fait à la condition d’avoir un smartphone compatible. Or pour le moment, seule une poignée de terminaux est éligible. Cette liste est connue et donne par ailleurs une première indication des smartphones qui auront droit à Android 13.

Les smartphones compatibles avec Android 13

On peut s’attendre à ce que tous les smartphones commercialisés en 2022 aient droit à la mise à jour Android 13. Les modèles livrés à la fin d’année devraient d’ailleurs embarquer directement cette nouvelle branche, ce qui aura le mérite de régler la question — mais pour ces appareils, se posera la question de la migration vers Android 14 en 2023.

Pour les modèles sortis avant 2022, il y a moins de certitude : les fabricants n’ont pas tous la même approche quand il s’agit de mettre à jour Android. Il y a de bons élèves, qui ont un calendrier de déploiement volontaire et qui s’y tiennent. Et il y a des constructeurs qui avancent plus lentement. De façon générale, plus un mobile est sorti il y a longtemps, moins il a de chance d’avoir Android 13.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro pourront basculer sur Android 13 plus tard dans l’année. // Source : Louise Audry pour Numerama

Asus

Zenfone 8

Google Pixel

Lenovo

Lenovo P12 Pro

Nokia

Nokia X20

OnePlus

OnePlus 10 Pro

Oppo

Oppo Find X5 Pro

Realme

Realme GT 2 Pro

Sharp

Aquos sense6

Tecno

Camon 19 Pro 5G

Vivo

Vivo X80 Pro

Xiaomi

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Pad 5

ZTE