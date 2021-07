Si vous souhaitez un moyen rapide et pratique d'accéder à votre pass sanitaire sur iPhone, l'application Raccourcis est votre amie. Vous pouvez créer des icônes dédiées et même l'invoquer en tapant le dos de votre iPhone.

Avec la récente loi validée par le Sénat, le pass sanitaire va être requis pour un nombre encore plus large d’activités. Que ce soit une preuve de rétablissement, un certificat de vaccination ou un test négatif, il va devenir indispensable de présenter son QR Code fréquemment.

Pour avoir un accès rapide à son certificat ou son QR Code, il est possible de l’importer dans TousAntiCovid. Mais si vous êtes sur iPhone, l’application Raccourcis offre un moyen encore plus rapide d’accéder à son pass sanitaire (sur tous les iPhone à partir d’iOS 12).

En format PDF

Si vous avez votre pass sanitaire en format PDF enregistré sur votre téléphone, il est possible de l’épingler directement à votre écran d’accueil pour un accès plus facile.

Pour y parvenir :

Ouvrez l’application Raccourcis

Allez dans l’onglet Mes Raccourcis

Créez un nouveau raccourci avec le bouton +

Dans le champ en bas de l’écran, saisissez « Ouvrir le fichier » et sélectionnez l’entrée qui correspond

Tapez sur l’élément Fichier puis Choisir

puis Explorez la mémoire de votre téléphone pour trouver votre fichier PDF

Faites un appui long sur le fichier puis appuyez de nouveau sur la miniature qui s’affiche

puis Cliquez ensuite sur l’élément App par défaut puis sélectionnez l’application Fichier dans la liste

Donnez un nom à votre Raccourci puis cliquez sur la croix en haut à gauche

puis Faites enfin un appui long sur votre raccourci nouvellement créé et cliquez sur Partager

nouvellement créé et cliquez sur Dans le menu qui s’affiche, cliquez sur l’entrée Sur l’écran d’accueil puis Ajouter

Voilà, vous avez désormais un raccourci directement sur votre écran d’accueil qui ouvrira votre PDF. Si vous le souhaitez, il est possible de personnaliser l’icône de votre pass sanitaire. Au moment de la création du raccourci, cliquez sur l’icône en haut de l’écran puis choisissez la couleur et le glyphe qui vous conviennent.

Dans Apple Wallet

Si vous avez suivi notre tutoriel pour importer votre pass sanitaire dans Apple Wallet, il est également possible de créer un raccourci qui pointe vers ce dernier.

Ouvrez l’application Raccourcis

Allez dans l’onglet Mes Raccourcis

Créez un nouveau raccourci avec le bouton +

Dans le champ en bas de l’écran, saisissez « Cartes » et choisissez Ouvrir carte CovidPass

Donnez un nom à votre Raccourci puis cliquez sur la croix en haut à gauche

puis Faites un appui long sur votre raccourci et cliquez sur Partager

et cliquez sur Dans le menu qui s’affiche, cliquez sur l’entrée Sur l’écran d’accueil puis Ajouter.

Comme pour le certificat en format PDF, il est également possible de personnaliser l’icône de votre raccourci. Au moment de sa création, cliquez sur l’icône en haut à gauche et choisissez la couleur et le glyphe qui vous conviennent.

Le pass sanitaire accessible d’un tapotement

Si vous souhaitez aller plus loin avec vos raccourcis, il est même possible de les invoquer en tapotant sur le dos de votre iPhone.

Allez dans l’application Réglages

Rendez-vous dans la section Accessibilité

Cliquer sur Toucher

En bas du sous-menu choisissez l’option Toucher le dos de l’appareil

Cliquez sur Toucher 2 fois

Faites descendre la liste jusqu’à la section Raccourcis

Choisissez le raccourci que vous venez de créer

Cliquez sur Retour

Si vous tapez deux fois sur le dos de votre téléphone vous pourrez afficher votre QR Code. La fonctionnalité marche où que vous soyez dans votre téléphone.

Il est aussi possible de demander à Siri d’afficher votre pass sanitaire. Lancez juste l’assistant virtuel et prononcez le nom de votre raccourci. Si Siri vous a compris, il vous affichera votre document tout seul. Si l’assistant d’Apple à du mal à vous comprendre, il faut peut-être renommer votre raccourci pour avec un nom moins ambigu. Le raccourci « Pass sanitaire » ne fonctionnait pas sur notre téléphone de test, alors que « Passe sanitaire » oui par exemple.

Crédit photo de la une : Photo Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo