Vous souhaitez supprimer votre compte Spotify, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Pas de panique, dans cet article, on vous explique ce qu’il faut faire.

Certains souhaiteront supprimer leur compte Spotify, au profit d’autres plates-formes telles que Deezer, Apple Music ou YouTube, d’autres simplement par choix de ne plus écouter de musique en streaming. Dans tous les cas, il vous faudra trouver la bonne méthode pour effacer définitivement votre compte Spotify. Dans cet article, nous allons vous présenter les étapes nécessaires pour supprimer votre compte Spotify. Vous êtes prêts ?

Supprimer son compte Spotify

Si vous lisez cet article, l’envie d’écouter de la musique en streaming vous est sûrement passée. Ou peut-être ne voulez-vous plus dépenser de l’argent dans ce service. Quoi qu’il en soit, c’est votre droit et supprimer son compte Spotify n’est pas simple, quand on ne sait pas où chercher. À noter que, si vous êtes un abonné Spotify Premium, il faudra d’abord mettre fin à votre abonnement pour pouvoir supprimer celui-ci.

Voici les étapes à suivre pour effacer votre compte Spotify.

Depuis un navigateur internet

Rendez-vous sur spotify.com dans votre navigateur.

Faites défiler votre compte jusqu’en bas de la page et cliquez sur « À propos » dans la rubrique « Société ».

Cliquez sur la case « À propos ». // Source : Capture d’écran Spotify

Cliquez sur le lien « Formulaire de contact ».

Formulaire de contact. // Source : Capture d’écran Spotify

Cliquez ensuite sur la section « Je souhaite fermer mon compte ».

Deux options s’offrent alors à vous : annuler seulement votre abonnement Premium et conserver votre compte gratuit. Où décider de fermer définitivement votre compte.

Depuis l’application Spotify

Comment supprimer son compte Spotify sur l’application mobile. // Source : Capture d’écran Numerama

Vous pouvez aussi passer par l’application de Spotify. Attention, cette méthode vous redirigera quoi qu’il arrive vers le navigateur internet par défaut de votre mobile ou votre tablette.