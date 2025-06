Lecture Zen Résumer l'article

Après une augmentation des prix en France en mai 2024, Spotify déclenche une nouvelle hausse de ses abonnements en juin 2025. Toutes les formules (Premium, Duo, Étudiants et Famille) sont touchées.

C’était prévisible. Quelques semaines après une hausse du prix des forfaits de Spotify en Belgique et au Luxembourg, c’est au tour de la France de subir une augmentation des abonnements. C’est ce qu’ont remarqué début juin des internautes, après avoir reçu un courrier électronique du géant suédois du streaming musical leur annonçant la nouvelle.

Les nouveaux prix de Spotify en 2025

Il apparaît que les quatre formules de Spotify (Premium, Duo, Étudiants et Famille) sont affectées, puisque des variations de tarif sont constatées à chaque fois — elles sont d’ailleurs déjà renseignées sur le site officiel de la plateforme musicale. En moyenne, la hausse combinée est de 14 % (+1,77 euro).

Premium Individuel : 12,14 € par mois , contre 11,12 € auparavant ;

, contre 11,12 € auparavant ; Premium Duo : 17,20 € par mois , contre 15,17 € auparavant

, contre 15,17 € auparavant Premium Étudiants : 7,07 € par mois , contre 6,06 € auparavant ;

, contre 6,06 € auparavant ; Premium Famille : 21,24 € par mois, contre 18,21 € auparavant.

Les prix de Spotify affichés pour la France en juin 2025. // Source : Capture d’écran

En résumé :

Formule Ancien prix Nouveau prix Hausse (€) Hausse (%) Formule Personnel 11,12 12,14 1,02 9,17 % Premium Duo 15,17 17,20 2,03 13,38 % Premium Étudiants 6,06 7,07 1,01 16,67 % Premium Famille 18,21 21,24 3,03 16,64 % Moyenne — — 1,77 13,96 %

Une augmentation justifiée au nom de l’innovation

Spotify justifie ces évolutions tarifaires « pour pouvoir continuer à innover dans nos offres de produits et nos fonctionnalités, et à vous offrir la meilleure expérience », une formulation assez générale et vague pour ne rien dire. En mai 2024, Spotify effectuait déjà une hausse de ses prix en France causée, selon le service, par une nouvelle taxation.

Sans surprise, des internautes ont taclé cette nouvelle augmentation, parce qu’elle n’apparaît pas se faire au bénéfice de la rémunération des artistes — seule la nécessité de développer des fonctions et des services innovants est avancée. D’aucuns pourraient dire que cela pourrait aussi servir à stabiliser la plateforme, après quelques petites pannes récentes.

Inévitablement, cette nouvelle hausse, qui arrive à peine un an après la précédente, ne va pas ravir la clientèle française. Elle pourrait inciter une partie des internautes à chercher des alternatives moins coûteuses ou à profiter de certaines remises, sous conditions, comme un Apple Music 30 % moins cher si l’on passe par les offres de Canal+.

