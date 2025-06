Lecture Zen Résumer l'article

Pour la seconde année consécutive, Spotify augmente ses prix en France. L’emblématique 9,99 euros par mois n’est plus qu’un lointain souvenir, avec un secteur du service streaming musical qui n’hésite plus à diversifier ses offres.

Il y a trois ans, tous les services de streaming musical coûtaient le même prix. Il fallait débourser 9,99 euros par mois pour une formule individuelle, 14,99 euros par mois pour un abonnement familial et 4,99 euros pour un forfait étudiant. Les utilisateurs choisissaient en fonction de l’application et du catalogue, pas en fonction du prix.

En 2025, les géants de l’écoute de musique ont une approche différente, avec des offres différentes d’un service à l’autre. Dernier exemple en date : Spotify a augmenté ses prix le 3 juin 2025, avec un prix de départ désormais fixé à 12,14 euros par mois.

Forfait individuel : Apple Music est le moins cher, Spotify le plus cher

Avec son nouveau tarif de 12,14 euros par mois, Spotify France redevient le service de streaming musical le plus cher de France. Un an après une précédente augmentation qui avait vu le service passer de 10,99 à 11,12 euros par mois, Spotify dépasse Deezer, qui propose son abonnement au tarif de 11,99 euros par mois. Seul Apple Music est stable depuis 2022 (10,99 euros), mais il est aidé par l’incroyable puissance financière d’Apple, qui ne dépend pas que de la musique :

Spotify : 12,14 euros par mois, soit 145,68 euros à l’année.

12,14 euros par mois, soit 145,68 euros à l’année. Deezer : 11,99 euros par mois, soit 143,88 euros à l’année.

11,99 euros par mois, soit 143,88 euros à l’année. Apple Music : 10,99 euros par mois, soit 131,88 euros à l’année

Évolution des formules individuelles. // Source : Numerama avec Perplexity

À noter que malgré son plus petit prix, Apple Music est le seul à inclure du Dolby Atmos et du lossless dans son abonnement. Spotify se démarque de son côté par des fonctions IA, des livres audio et des podcasts originaux.

Forfait famille : Apple est vraiment moins cher que ses concurrents

Chez Spotify, Apple Music et Deezer, on peut s’abonner à des forfaits familiaux, avec six utilisateurs en simultanée. Apple Music n’a augmenté qu’une seule fois son prix (de 14,99 euros à 16,99 euros), tandis que les autres le commercialisent à un tarif plus élevé. Comptez 19,99 euros par mois chez Deezer et… 21,24 euros par mois chez Spotify. Un record :

Spotify : 21,24 euros par mois, soit 254,88 euros à l’année.

21,24 euros par mois, soit 254,88 euros à l’année. Deezer : 19,99 euros par mois, soit 239,88 euros à l’année.

19,99 euros par mois, soit 239,88 euros à l’année. Apple Music : 16,99 euros par mois, soit 203,88 euros à l’année

Évolution des formules familiales. // Source : Numerama avec Perplexity

Encore plus embarassant : il existe des forfaits duo chez Spotify (17,20 euros par mois) et chez Deezer (15,99 euros par mois), avec deux comptes. Ils coûtent plus ou presque autant qu’Apple Music Famille avec six comptes. Mais il faut tout de même préciser que la création d’un compte Apple Music familial est plus compliquée : il faut configurer le partage familial pour tout l’App Store et les services Apple.

Forfait étudiant : Deezer et Apple Music à égalité

Dernière offre à comparer : le forfait étudiant, valable sous présentation d’une carte étudiante (souvent avec Unidays). Il permet de payer moins cher son abonnement, avec parfois des bonus exclusifs (Apple offre Apple TV+ avec Apple Music, par exemple).

Pendant longtemps, l’offre étudiante coûtait 4,99 euros partout. Elle est proposée au tatif de 5,99 euros par mois chez Deezer et Apple Music depuis 2022. Chez Spotify, la hausse de juin 2025 porte un coup aux étudiants. Ils doivent désormais payer 7,07 euros par mois :

Spotify : 7,07 euros par mois, soit 84,84 euros à l’année.

7,07 euros par mois, soit 84,84 euros à l’année. Deezer : 5,99 euros par mois, soit 71,88 euros à l’année.

5,99 euros par mois, soit 71,88 euros à l’année. Apple Music : 5,99 euros par mois, soit 71,88 euros à l’année

Évolution des formules étudiantes. // Source : Numerama avec Perplexity

Apple Music est le service de streaming musical le moins cher

Le constat est sans appel : malgré son image haut de gamme et sa tendance à surfacturer ses produits et ses accessoires, Apple propose le service de streaming le plus abordable en France. La marque californienne n’a pas touché à ses prix depuis 2022 et, si elle continue sur cette voie, offre des formules bien plus abordables que Spotify et Deezer.

Apple Music est disponible sur Android, Windows et de nombreux appareils connectés, ce qui n’en fait pas une exclusivité aux appareils Apple.

Formule Deezer Spotify Apple Music Individuel 11,99 € 12,14 € 10,99 € Duo (2 comptes) 15,99 € 17,20 € — Famille (6 comptes) 19,99 € 21,24 € 16,99 € Étudiant 5,99 € 7,07 € 5,99 €

Spotify, avec ses hausses de prix et sa taxe streaming facturée aux consommateurs, n’est vraiment pas abordable en France. Le Suédois espère sans doute que ses rivaux le suivront prochainement, ce qui est possible, mais est pour l’instant le service de streaming musical le plus cher de France. Le tout sans lossless et audio spatial, mais avec quelques avantages exclusifs comme des podcasts, des playlists IA et les livres audio.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !