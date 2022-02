Le service de streaming laisse la possibilité de faire des « mix à plusieurs », des playlists créées automatiquement et basées sur vos goûts et ceux de vos amis. Voici comment faire.

Il est fort probable que vous ayez déjà créé des playlists collaboratives sur Spotify, que ce soit pour animer pour la meilleure soirée karaoké ou prévoir la musique de votre prochaine boum (oui oui, une boum). Mais le problème avec les playlists reste le choix des chansons, un débat toujours très politique entre les fans de Beyoncé, les amateurs de Patrick Sébastien et les fans de gros métal — sans même parler de l’organisation et de l’ordre des chansons.

Si vous voulez créer une liste de chansons inspirées de vos goûts musicaux et de ceux de vos proches, mais sans avoir à vous prendre la tête avec la conception de la playlist elle-même, Spotify a la solution pour vous : ses « mix à plusieurs ». Un mix est une « une playlist partagée qui rassemble les titres qu’un ami et vous écoutez » précise Spotify. Autre gros avantage : « il se met à jour quotidiennement avec des titres sur la base de vos habitudes d’écoute ». Voici comment créer votre mix avec vous et vos proches — vous pouvez aussi retrouver 5 de nos conseils et astuces sur Spotify.

Créer une playlist, mais sans avoir à faire quoi que ce soit : c’est ce que propose Spotify // Source : Fixelgraphy / Unsplash

Comment faire un mix à plusieurs sur Spotify ?

Pour créer un mix à plusieurs, il faut tout d’abord que vous, et les proches avec qui vous voulez faire ce mix, ayez tous Spotify — il n’est cependant pas obligatoire que tout le monde ait un abonnement payant.

Il vous faudra ensuite vous rendre sur votre appli mobile. Dans la partie accueil, scrollez vers le bas jusqu’à voir le hub « conçu spécialement pour vous ». Spotify vous proposera automatiquement de créer un « mix à plusieurs ». Une fois que vous aurez appuyé sur ce bouton, vous pourrez envoyer l’invitation à la personne de votre choix.

Sur la page d’accueil de Spotify, cherchez le hub « conçu pour vous » // Source : Capture d’écran Numerama

Une fois tous vos proches invités (ou juste ceux dont vous aimez les goûts musicaux, on ne juge pas) et qu’ils auront accepté l’invitation, vous pourrez retrouver votre mix dans votre bibliothèque Spotify, avec vos autres playlists. Et voilà ! Plus jamais besoin de vous battre pour choisir les chansons, ni pour savoir qui a vraiment eu le droit de mettre le plus de ses chansons dans sa playlist. Et bonus, elle est mise à jour automatiquement, tous les jours. Vous n’aurez plus jamais besoin de trouver de nouvelles idées de chansons à écouter. C’est pas beau, le progrès ?