Avis aux lève-tôt : Vénus et Mars brillent côte à côte dimanche matin

Un joli spectacle attend les observatrices et observateurs matinaux le dimanche 13 mars 2022 (sous réserve d’une météo clémente). Vénus et Mars cohabitent sur la voute céleste, avant le lever du Soleil.

Nul besoin d’instrument astronomique pour profiter de ce spectacle du mois de mars 2022. Vos yeux suffisent pour admirer le binôme formé par deux planètes voisines de la Terre le dimanche 13 mars. L’éclatante Vénus et la rougeoyante Mars sont en conjonction — un duo qui se mérite, car il n’est accessible qu’aux observateurs les plus matinaux.

Les deux astres cohabitent dans le ciel avant le lever du Soleil, prévu pour 7h09 le 13 mars. Les planètes sont situées dans la constellation du Capricorne actuellement. C’est d’abord Vénus qui apparait dans le ciel, visible à l’œil nu dès 6h. Elle est suivie par Mars, visible à partir de 6h20.

Mars est juste en-dessous de Vénus. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Ce petit point orange sous Vénus, c’est Mars

En raison de son éclat assez unique, qui lui vaut le surnom d’ « étoile du Berger » (alors qu’il ne s’agit pas d’une étoile), c’est Vénus qui vous devriez repérer aisément en premier. La planète ressemble effectivement à une étoile très brillante. Tournez-vous vers le sud-est, de préférence dans un lieu avec un horizon bien dégagé, pour la repérer. Mars est légèrement en dessous, sur la droite — vous devriez voir un petit point orange.

Si le ciel est particulièrement dégagé au-dessus de l’horizon, Saturne pourrait être visible, non loin de ce couple de planètes. La géante gazeuse fait une apparition brève entre 7h et 7h10, à l’ouest du duo entre Vénus et Mars.

Si vous manquez ce rapprochement, sachez que l’occasion de vous rattraper est proche. Très tôt le matin du mercredi 23 mars, vous pouvez encore profiter de Saturne, Mars et Vénus, formant un beau triangle de planètes. La Lune passe juste en dessous d’elles le lundi 28 mars. Puis c’est au tour de Saturne de s’approcher tout près de Vénus, le mardi 29 mars.