Le mois de février 2022 est une bonne occasion de profiter de l’éclat de Vénus. La planète est très lumineuse le matin, avant le lever du Soleil.

Avez-vous remarqué comme Vénus est brillante dans le ciel en ce moment ? La planète voisine de la Terre atteint sa magnitude maximale ce 9 février 2021 : -4,6. Les astronomes utilisent ce nombre pour décrire l’éclat apparent d’un astre dans le ciel.

Plus un objet est lumineux, plus sa magnitude est faible (elle peut même être négative, comme c’est le cas de Vénus). À titre de comparaison, la magnitude limite de l’œil nu est de 6, celle de la pleine Lune est de -12,6, et celle du Soleil de -26,7.

Où se trouve actuellement Vénus par rapport au Soleil ?

L’éclat de Vénus n’est pas un phénomène ponctuel, mais s’étale sur tout le mois de février, précise l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) dans sa newsletter. Sa magnitude va varier entre -4,6 et -4,7, ce qui permet aussi bien d’en profiter à l’œil nu qu’à travers un instrument astronomique.

L’observation est à prévoir le matin. Vénus étant passée entre le Soleil et la Terre le 9 janvier, son élongation (la distance d’un astre par rapport au Soleil, pour l’observateur terrestre) ouest augmente chaque jour.

Pour les planètes Vénus et Mercure, on ne peut pas parler d’opposition. Seules les planètes qui ont une orbite extérieure à celle de la Terre peuvent se trouver à l’opposition : Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune (mais les deux dernières sont difficiles à voir sans instrument).

Vénus est visible plus de 2 heures avant le lever du Soleil

Avec un ciel dégagé, vous ne devriez avoir aucun mal à repérer Vénus à l’aube. « La planète apparait comme une grosse étoile blanche au-dessus de l’horizon sud-est », indique l’IMCCE. Pendant les deux premières semaines de février, elle se lève 2 heures et 20 minutes avant le Soleil, ce qui permet de la voir longuement. Par contre, elle est dans la constellation du Sagittaire, donc assez proche de l’horizon (prévoyez un site d’observation avec un horizon bien dégagé).

Vénus est le plus brillant des astres du ciel, après le Soleil et la Lune. La planète évolue en moyenne à 108 millions de kilomètres de l’étoile, où elle s’intercale entre Mercure et la Terre. Vénus est parfois décrite comme la « sœur jumelle » de la Terre, avec qui elle partage des caractéristiques (un diamètre, une masse et une composition comparables).