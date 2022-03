Lune, élongation maximale de Vénus, triangle de planètes : que voir dans le ciel en mars 2022 ?

Il fait encore un peu frais, mais enfilez deux pulls, vos chaussettes en laine et osez faire un peu d’astronomie en amateur : voici les spectacles célestes du mois de mars 2022 à admirer à l’œil nu.

Même sans instrument astronomique, le ciel vous est accessible. Chaque mois, la voûte céleste offre des spectacles variés, visibles à l’œil nu. Amatrices et amateurs d’astronomie, voici ce que vous pourrez voir, nuit après nuit, en mars 2022.

Les phases de la Lune

L’astre le plus brillant du ciel nocturne est bien sûr familier, mais la Lune ne cesse pourtant de surprendre les astronomes, professionnels comme amateurs. Si vous faites partie du deuxième groupe, commencez donc par repérer les différentes phases de la Lune pendant le mois.

Le mercredi 2 mars , c’est le jour de la nouvelle Lune. L’objet n’est pas visible dans le ciel, inutile donc de chercher à le dénicher.

, c’est le jour de la nouvelle Lune. L’objet n’est pas visible dans le ciel, inutile donc de chercher à le dénicher. Le jeudi 10 mars correspond au premier quartier. C’est alors une demi-Lune qui est à admirer. On dit aussi que la Lune est en quadrature Est.

correspond au premier quartier. C’est alors une demi-Lune qui est à admirer. On dit aussi que la Lune est en quadrature Est. Le vendredi 18 mars , c’est le moment de la pleine Lune. Celui que tout le monde attend pour voir des loups-garous. Non, il n’y a rien de spécial à dire, à part que le disque lunaire est entièrement visible, éclairé en totalité par le Soleil, ce qui est déjà fort joli.

, c’est le moment de la pleine Lune. Non, il n’y a rien de spécial à dire, à part que le disque lunaire est entièrement visible, éclairé en totalité par le Soleil, ce qui est déjà fort joli. Puis, le vendredi 25 mars, c’est le dernier quartier. La Lune est en quadrature Ouest, cette fois.

Les planètes visibles à l’œil nu

En mars 2022, n’espérez pas voir Mercure et Jupiter à l’œil nu dans le ciel, ce ne sera pas possible. Il reste néanmoins Vénus, Mars et Saturne à contempler les fins de nuit — où la météo est clémente, bien sûr.

Vénus Mars Saturne Du 1er au 6 6h – 7h20 Sagittaire 6h40 – 7h20 Sagittaire invisible Du 7 au 13 6h – 7h10 Capricorne 6h20 – 7h10 Capricorne 7h – 7h10 Capricorne Du 14 au 20 5h50 – 7h Capricorne 6h10 – 7h Capricorne 6h40 – 7h Capricorne Du 21 au 27 5h40 – 6h40 Verseau 5h50 – 6h40 Capricorne 6h10 – 6h40 Capricorne Du 28 au 31 6h40 – 7h30 Capricorne 6h40 – 7h30 Capricorne 6h40 – 7h30 Capricorne

Les autres phénomènes astronomiques

Enfin, il y a aura d’autres phénomènes astronomiques en ce mois de mars 2022. Les voici :

Le samedi 5 mars , le crépuscule offre une belle opportunité d’admirer la lumière cendrée.

, le crépuscule offre une belle opportunité d’admirer la lumière cendrée. Le dimanche 13 mars , Vénus et Mars cohabitent dans le ciel — Vénus au-dessus de Mars, qui est un peu moins éclatante.

, Vénus et Mars cohabitent dans le ciel — Vénus au-dessus de Mars, qui est un peu moins éclatante. Le dimanche 20 mars , c’est la plus longue élongation de Vénus. C’est également le jour de l’équinoxe de printemps.

, c’est la plus longue élongation de Vénus. C’est également le jour de l’équinoxe de printemps. Le mercredi 23 mars , profitez du beau triangle formé par Saturne, Mars et Vénus le matin très tôt.

, profitez du beau triangle formé par Saturne, Mars et Vénus le matin très tôt. Le dimanche 27 mars , la France passe à l’heure d’été : à 2h, il est 3h (on ajoute une heure).

, la France passe à l’heure d’été : à 2h, il est 3h (on ajoute une heure). Le lundi 28 mars , la Lune passe sous ce triangle de planètes.

, la Lune passe sous ce triangle de planètes. Le mardi 29 mars, Vénus et Saturne sont particulièrement proches dans le ciel.

Vous savez désormais à quels moments profiter du ciel en mars 2022. Bonnes observations !