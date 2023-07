L’Étoile du berger est un beau surnom donné à Vénus. Cet astre n’est pourtant pas une étoile, mais une planète. Alors, pourquoi est-il désigné ainsi ?

💡 La réponse en une phrase : Vénus est surnommée l’Étoile du berger, car son apparition marquait le début ou la fin de la journée des bergers (mais ce n’est pas une étoile).

Le week-end s’est achevé sur un sublime spectacle astronomique : le soir du dimanche 9 juillet 2023 était particulièrement propice à l’observation de la planète Vénus. L’astre était très brillant dans le ciel. La magnitude de Vénus, c’est-à-dire sa luminosité apparente, peut atteindre la valeur de -4,6, ce qui est très éclatant (plus un objet est lumineux, plus sa magnitude est faible).

Vénus est parfois si brillante que l’on se dit qu’elle n’a pas volé son beau surnom d’Étoile du berger. Mais, d’ailleurs, d’où vient cet étonnant surnom ?

Pourquoi l’appelle-t-on l’Étoile du berger ?

L’expression d’« Étoile du berger » ne désigne pas une étoile (comme le Soleil), mais une planète du système solaire, Vénus. Bien que très poétique, le surnom d’Étoile du berger risque donc de porter à confusion, comme le souligne l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Alors, pourquoi la décrire comme une étoile ? Lorsque Vénus est visible dans le ciel, on la trouve facilement. Elle est généralement le premier point brillant que l’on voit juste après le coucher du Soleil, ou le dernier juste avant son lever. À l’œil nu, cela peut donner l’impression que Vénus est la première ou la dernière étoile visible.

Par ailleurs, quel lien avec les bergers ? « Les bergers ont toujours été très familiers de cet astre particulier qui marque le début ou la fin de la journée avec leur troupeau », résume le site spécialisé Stelvision.

Vénus n’est cependant pas une étoile, mais une planète. Les étoiles comme le Soleil émettent leur propre lumière. Or, ce n’est pas le cas de Vénus, qui réfléchit celle du Soleil.

Où se trouve l’Étoile du berger dans le ciel ?

Vénus, surnommée l’Étoile du berger, est l’astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune. Cette planète se trouve très proche de nous et possède des nuages qui réfléchissent beaucoup la lumière du Soleil.

Lorsque la planète est la plus brillante, comme c’est le cas autour du 9 juillet 2023, elle est encore plus facile à repérer. L’idéal est d’avoir un ciel bien dégagé pour la distinguer.

Pour observer Vénus, il faut d’abord savoir qu’elle n’est jamais visible toute la nuit. Elle s’observe soit à l’aube, soit au crépuscule. « Du fait de sa révolution autour du Soleil, elle est visible, depuis la Terre, tantôt à l’ouest au coucher du Soleil ; tantôt à l’est au lever du Soleil », selon l’IMCCE.

Les conjonctions de Vénus avec d’autres corps célestes sont d’excellentes occasions de reconnaître l’Étoile du berger. En juillet 2023, la Lune s’approche ainsi de Vénus le 19 juillet, et peut servir de guide pour observer la planète. Plus largement, vous pouvez retenir que Vénus est visible le soir jusqu’en juillet 2023, jusqu’à la fin du mois. Elle redevient visible à la mi-août, le matin, jusqu’en février 2024.

Les conjonctions entre Vénus et la Lune aident à trouver facilement l’Étoile du berger. // Source : Flickr/CC/KrisNM (photo recadrée)

Vous pouvez utiliser le planétarium virtuel comme celui de The Sky Live (en anglais) pour connaître la localisation de Vénus dans le ciel.

Quelle différence entre l’Étoile du berger et l’Étoile polaire ?

L’Étoile du berger ne doit pas être confondue avec l’Étoile polaire :

L’Étoile du berger est le surnom donné à la planète Vénus,

L’Étoile polaire est le surnom donné à l’étoile Alpha Ursae Minoris, l’étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse.

Contrairement à Vénus, l’Étoile polaire est visible toutes les nuits de l’année dans l’hémisphère nord. L’étoile porte ce surnom, car elle se trouve presque exactement au pôle nord céleste.

