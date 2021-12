Pass vaccinal : les non-vaccinés sont de plus en plus à prendre RDV pour une 1ère injection

Les Français ont pris beaucoup plus de rendez-vous de vaccination pour une première dose ce lundi 20 décembre que les semaines précédentes. S’agit-il d’une réaction au futur « pass vaccinal » que le gouvernement compte mettre en place ?

26 153 rendez-vous en une journée : cela peut sembler faible à l’échelle de la population française, mais ce nombre traduit une nette augmentation de prise de rendez-vous de vaccination pour une première injection sur Doctolib. On retrouve ces statistiques directement sur la plate-forme de prise de rendez-vous médical en ligne, qui est la plus fréquentée par la population.

On apprend donc que le lundi 20 décembre 2021, il y a eu deux fois plus de prises de rendez-vous pour une première dose de vaccin contre le covid que la semaine précédente (12 817 créneaux). Depuis le mois de septembre, ce nombre était en baisse, comme on peut le voir sur la courbe de moyenne mobile sur 7 jours (en bleu foncé sur le graphique ci-dessous), qui est en nette rebond sur la fin décembre.

La dernière fois que 25 000 créneaux avaient été réservés, c’était en septembre, alors qu’il n’y avait que 5 000 cas positifs par jour recensés en France — contre 50 000 cas quotidiens fin décembre.

Les statistiques de RDV de première injection les trois derniers mois // Source : Doctolib

Quelle différence entre le pass sanitaire et le pass vaccinal ?

Il n’y a pas de raison particulière avancée par Doctolib sur cette augmentation, mais il est fort possible qu’il s’agisse d’une réaction aux annonces de Jean Castex datant du vendredi 17 décembre, lors desquelles il a dévoilé la perspective d’un projet de loi pour transformer le pass sanitaire actuel en pass vaccinal.

Aujourd’hui, le pass sanitaire peut contenir 3 documents différents :

une attestation de vaccination en règle,

un certificat de rétablissement,

un test antigénique ou PCR négatif de moins de 24 heures.

Mais cela doit bientôt changer : le gouvernement estime que le pass devra bientôt n’inclure que l’attestation de vaccination en règle. Cela signifie que les non-vaccinés ne pourraient plus, si ce projet de loi passe en l’état, accéder aux lieux qui sont soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire aujourd’hui.

Nombre de personnes vaccinées en France à date du 19 décembre 2021. // Source : covidtracker

À la date du 21 décembre 2021, 52,5 millions de Français et Françaises ont reçu au moins une dose de vaccin contre le covid, contre 17,8 millions qui en ont reçu trois. Il restait donc 8,9 % de personnes éligibles à la vaccination (les plus de 12 ans, pour l’instant).