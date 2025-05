Lecture Zen Résumer l'article

Le youtubeur Squeezie a sorti une nouvelle marque : Ciao Kombucha. Cette boisson fermentée a surpris une partie de sa communauté. Après vérification, elle est pourtant dans les normes de ce marché.

Quelques fois, les produits proposés par les influenceurs et influenceuses sont totalement hors-sol — et politiquement douteux. Des vêtements hors de prix, en polyester, et fabriqués à l’autre bout du monde, par exemple. En revanche, la boisson de Squeezie, Ciao Kombucha, ne semble pas appartenir à cette catégorie. Annoncée le 3 mai, cette nouvelle marque du youtubeur n’a pas entraîné que des commentaires positifs sur les réseaux sociaux, pour deux raisons : la présence de résidus d’alcool, d’une part, son prix, d’autre part. Pourtant, la marque n’est pas en décalage avec le marché du kombucha.

Pourquoi il y a de l’alcool dans le kombucha ?

Les résidus d’alcool sont en réalité constitutifs du kombucha. Il s’agit d’une boisson obtenue par fermentation. Le procédé, bien établi, est basé sur une « mère de kombucha » — une culture symbiotique de bactéries et de levures (aussi appelée SCOBY). S’y ajoutent du sucre et du thé. La fermentation dure plusieurs jours, si bien qu’il reste très peu de sucre à la fin : les levures se nourrissent du sucre au fil de la fermentation.

Ce processus de fermentation produit alors plusieurs choses : des acides, du CO₂ et… de l’alcool. En très faible quantité. Un kombucha fait maison en contient 1 à 2 %. Dans le commerce, il est rare que ce chiffre dépasse 0,5 %. Le chiffre annoncé par Ciao Kombucha comprit entre 0,1 % et 1,2 % est donc dans la norme. « Le taux est généralement de l’ordre de 0,5 % », annonce par exemple la célèbre marque Jubiles. « Comme dans toute boisson fermentée, des traces d’alcool minimes (inf. à 1%), équivalentes à un jus de pommes brut, peuvent être identifiées », indique quant à elle la marque So Kombucha.

Le kombucha est obtenu par fermentation. // Source : Pexels

Cette présence quasi anecdotique d’alcool est malgré tout la raison pour laquelle le kombucha reste une boisson déconseillée aux femmes enceintes. D’autant plus que le kombucha contient de la caféine en raison du thé mobilisé pour la fermentation (la caféine et la théine sont la même molécule). Là encore, en faible quantité.

Les boissons fermentées comme le kombucha (ou encore le kéfir, une boisson en partie similaire) sont de plus en plus populaires en raison de leur richesse en probiotiques et leur faible taux de sucre. Pour autant, les effets positifs sur la santé sont encore peu étudiés par la science, qui ne les a pas formellement identifiés à ce jour. Mais, mis à part ce que nous avons déjà abordé pour les femmes enceintes notamment, ces boissons n’ont pas de dangerosité autre que les prérequis habituels : tout abus de consommation est déraisonnable.

Le prix de Ciao Kombucha est-il correct ?

Le prix annoncé par Squeezie pour une petite bouteille de 33 cl de Ciao Kombucha est de 2,79 €. Un prix qui pourra être légèrement plus élevé dans certains commerces (on en a repéré une jusqu’à 3,50 €, en ligne).

Ce prix de base, contrairement aux habitudes chez les influenceurs, est tout à fait dans la norme de ces produits. Chez Naturalia, une bouteille de 33 cl de kombucha de la marque Jubiles (l’une des plus populaires), passion-framboise, est vendue 2,59 €. Une bouteille de 33 cl de la marque Omie est vendue 3,95 €. Chez Vitamont, ce format est à 2,60 €. Dans les faits, on est donc relativement dans la moyenne. Le kombucha reste assez cher en tant que tel par rapport à d’autres boissons, mais l’objectif des consommateurs de ces boissons est de réduire à terme la consommation de sodas (qui sont dans les faits très mauvais pour la santé), lesquels ont, en accumulés, aussi un coût.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama